El PSOE niega que Sánchez dijera a Iglesias que quiere el apoyo de la derecha

Madrid, 26 jun (EFE).- La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha negado este miércoles que el presidente Pedro Sánchez dijera ayer al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que prefiere "el apoyo de la derecha" para su investidura, como ha asegurado la número dos de la formación morada, Irene Montero.

"No entiendo las declaraciones de Irene Montero, porque no es así, no es esa la realidad", ha sostenido Lastra en una visita a la exposición por el 140 aniversario del PSOE, donde ha pedido a Iglesias que "aclare si lo que está diciendo es si va a volver a votar en contra de la investidura de un presidente de izquierdas de la mano del PP, Ciudadanos y Vox".

"Desde el día siguiente de las elecciones hemos dejado claro que Unidas Podemos es nuestro socio preferente", ha destacado Lastra y ha recordado que Sánchez hizo a Iglesias "una oferta de gobierno de cooperación", basado en ejes "institucionales y parlamentarios", y que su respuesta "en principio ha sido que no".

Según la dirigente socialista, la propuesta citada "es lo único" que ha hablado Sánchez con Iglesias.

Ha afirmado que el PSOE trabajará hasta "el último día para" que pueda haber un Ejecutivo en "agosto".