Óscar Aranda: Es necesario redescubrir el lenguaje secreto de la naturaleza

Madrid, 26 jun (EFE).- Las plantas y los animales fueron sus "amigos" de infancia, de adolescencia y fuente de aprendizaje para sus estudios de biología y ciencia, con los que después se dedicó a la protección de tortugas en México y ahora a la divulgación y que Óscar S. Aranda relata en "El lenguaje secreto de la naturaleza".

En una entrevista con Efe, el biólogo mexicano agradece su interés por la naturaleza a sus progenitores: "Mi vida no sería la misma si mis padres no me hubiesen sacado a ensuciarme, a llenarme de barro, a que me picaran las hormigas, que me pasaran cosas en el campo".

El libro, de la editorial Plaza y Janés (Penguin Random House) intenta transmitir esa conexión que se ha perdido con la naturaleza, "pero de una forma sencilla y divertida" para volver a conectar con los seres con los que convivimos día a día y pueda verse "el lado más empático de todos" ellos.

Y a las plantas, no verlas más simplemente como una planta que adorna la casa, sino un ser más que "alegra" nuestras vidas.

Recomienda a los padres "reeducarse ellos mismos" para poder educar a sus hijos, "dejar de ver tanto el teléfono móvil" cuando buscan qué tiempo va a hacer y levantar la mirada al cielo porque las nubes también dicen "si va a llover no".

Sobre la Neurobiología vegetal, que él prefiere llamar "planteligencia", recuerda que durante años se ha pensado en la relación que mantienen las plantas; sin embargo, a muchos investigadores se les "tachó de locos" por plantearla, pero a partir de los años noventa hay publicaciones científicas que la estudian.

Y es que no se ha tenido en cuenta todo lo que hay debajo del árbol -en la tierra-, que todas las raíces "forman un gran cerebro", con líneas de comunicación, ya que cada raíz tiene transmisiones eléctricas, se comunican o chocan entre las de diferentes árboles "formando como una gran red de internet", que transmite mensajes y señales.

Recuerda que en su infancia en México aprendió del contacto con los animales, "como con los lagartos que tienen cuernos en la cabeza y cuando se sienten estresados sangran por los ojos". "No sabía que ese animal llora sangre cuando se siente estresado".

"He cometido muchos errores a lo largo de mi vida, pero vas aprendiendo. Sin embargo, sin duda son aprendizajes que te dejan raíces muy profundas", dice.

En sus paseos siempre iba en la búsqueda de animales "mientras más feos mejor, porque no quiere decir que sean malos o peligrosos", convencido de que en la naturaleza hay que "saber apreciar también la fealdad porque, lo que para los humanos es feo, para los congéneres de su misma especie puede ser un bellezón".

Aranda se declara "gathólico", es decir amante de los gatos gracias a su madre, a pesar de su alergia hacia ellos, pero son animales que transmiten "una energía y fuerza tremenda", una energía que puede cambiarle el día, según confiesa.

Esa relación con los gatos la siente también con las plantas y otros animales, a quienes en situaciones de peligro ha pedido "ayuda". "No sé si son ellos o tengo una legión de ángeles detrás de mí, pero es verdad que hay una energía que transmite la naturaleza que hemos olvidado".

Esa energía y conexión la tenían muy clara nuestros ancestros y los indígenas, asegura, pero se han perdido en muchas culturas.

"Hay más vida de lo que pensamos", señala, y apunta que no es necesario ir a un bosque prístino o una selva espectacular: "La naturaleza la tenemos aquí, los animales son muy adaptables y ahora mismo con toda la evolución humana, con ese cambio que hemos hecho y la sensibilidad hacia los animales, ellos están volviendo".

Aranda, quien tuvo que salir de su país por amenazas ante su defensa de las tortugas y la explotación de sus huevos en México, trabaja actualmente con plantas, una trabajo que le permite realizar tareas de concienciación y divulgación.