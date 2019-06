Neil Young y The Who, entre los afectados por el fuego de estudios Universal

Los Ángeles , 25 jun .- Neil Young y The Who son dos de los más de 700 artistas y grupos que el periódico The New York Times citó hoy como nuevos y posibles afectados por el incendio desatado en los estudios del grupo Universal en Los Ángeles (EE.UU.) en 2008.

El periódico neoyorquino publicó hace dos semanas una exclusiva en la que aseguraba que ese fuego había destruido grabaciones originales de un centenar de artistas como Billie Holiday, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Ray Charles, Joan Baez, Sonny y Cher, Elton John, Eric Clapton, Aerosmith, Janet Jackson, Snoop Dogg, Nirvana, R.E.M., The Eagles o 50 Cent, entre otros.

La multinacional, sin embargo, mantuvo bajo secreto durante años que posiblemente había perdido un tesoro musical.

The New York Times dio hoy más detalles de los posibles afectados tomando como base los informes internos de Universal, que todavía está tratando de averiguar con exactitud qué material se perdió para siempre entre las llamas.

Entre esa lista extra de más de 700 artistas y músicos que publicó hoy el diario figuran Neil Young, The Who, Dolly Parton, Petula Clark, Joe Cocker, Crosby & Nash, Peter Frampton, Cher, Tom Jones, The Damned, Phil Ochs, Boston, The Damned, The Wallflowers, Bryan Adams, Pat Boone, Glen Campbell, The Carter Family, Elmore James, Milton Nascimento, Buffy Sainte-Marie o Busta Rhymes.

Jerry Lee Lewis, Ennio Morricone, Blink-182, Olivia Newton-John, Weezer, Common, Limp Bizkit, Xavier Cugat, John Fogerty, The Neville Brothers, Leon Russell, Wishbone Ash o Rob Zombie también aparecen en esa relación de posibles afectados a la espera de la confirmación oficial.

La importancia de estas grabaciones máster reside en que se trata del original de la canción o álbum que posteriormente se traslada a las grabaciones en vinilo, discos o MP3, entre otros soportes, y en que se usan como base para reediciones o remasterizaciones.

También se trata de grabaciones en las que puede haber temas inéditos o pistas que no vieron la luz en su momento.

El pasado viernes, los herederos o representantes de Tupac Shakur, Soundgarden, Hole, Tom Petty y Steve Earle interpusieron una demanda contra Universal y le reclamaron al menos 100 millones de dólares de indemnización por lo sucedido.