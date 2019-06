El Mundial de F1 superó primer tercio sin alternativa a Hamilton y a Mercedes

Spielberg , 26 jun .- El Mundial de Fórmula Uno, que completará este fin de semana en Austria la segunda parte de un 'programa-doble' que arrancó el anterior en Francia, rebasará su primer tercio en el Red Bull Ring de Spielberg (Estiria) sin que se vislumbre alternativa al dominio del inglés Lewis Hamilton y de su escudería, Mercedes.

Hamilton, que en 2018 igualó los cinco títulos del argentino Juan Manuel Fangio, logró el domingo, en el circuito Paul Ricard de Le Castellet, su sexta victoria -la cuarta seguida- en las ocho primeras carreras de un Mundial que lidera con 187 puntos, 36 más que su compañero finlandés Valtteri Bottas, ganador de las otras dos.

El inglés -que ganó su primera corona en 2008, con McLaren- firmó el año pasado su quinto título mundial, el cuarto con Mercedes, que festejó el quinto seguido en el campeonato de constructores. Dos certámenes que siguen liderados, de forma férrea, por ambos agentes.

Bottas -junto al que Hamilton ha firmado seis 'dobletes' este año- ganó, en el estreno del circuito semi-urbano de Albert Park, en Melbourne, el Gran Premio de Australia; el inglés se impuso después en Sakhir y en Shanghái, donde se anotó los de Bahrein y China.

El finlandés ganó en Baku el Gran Premio de Azerbaiyán; y hubo quien quiso ver que se podía cuestionar, incluso, el liderazgo del espectacular y excéntrico campeón de Stevenage dentro de la escudería de Brackley.

Pero a partir de ese día, todas las carreras las ha ganado Hamilton, vencedor de los Grandes Premios de España -en Montmeló (Barcelona)-, Mónaco -en las calles del principado de la Costa Azul-, Canadá -en Montreal- y Francia. Donde se impuso con holgura, por delante de su compañero finés, en el sexto 'doblete' de las 'flechas plateadas' en lo que va de año.

Hamilton encabeza el Mundial con 36 puntos sobre Bottas, por lo que, pase lo que pase en Spielberg, saldrá de Austria -donde el año pasado ganó el holandés Max Verstappen (Red Bull)- como líder del certamen.

Sobre el tercer clasificado, Sebastian Vettel (Ferrari), la diferencia es escandalosa: 76 puntos, en total.

Por ello Hamilton se podría permitir el lujo de no puntuar en las próximas tres carreras y seguiría por delante del alemán, aunque éste las ganara todas.

Mercedes no cede en su sexta temporada de dictadura deportiva y suma 338 puntos, 140 más que Ferrari, en el Mundial de constructores. En el que le saca 201 unidades a la tercera escudería, Red Bull.

Así que o la situación da un giro radical, o el próximo 1 de diciembre Hamilton y Mercedes festejarán su sexto título mundial en Abu Dabi, donde se cerrará un campeonato previsto a 21 carreras.

En el que, al menos desde la óptica española, hay una noticia buena: el madrileño Carlos Sainz, séptimo en la general (con 26 puntos), es el mejor de entre el resto ("the best of the rest"); y su equipo, McLaren, es el cuarto en la clasificación de escuderías, por detrás de las tres con opciones de colocar a alguno de sus pilotos en el podio.

Gran Bretaña, en Silverstone; y Alemania, en Hockenheim, albergan las carreras de julio. Y Hungría, en el Hungaroring, el 4 de agosto, marcará el arranque de las vacaciones. Los dos primeros fines de semana de septiembre, Bélgica (en Spa) e Italia (Monza) cerrarán el gran periplo estival europeo, antes del segundo 'programa-doble' de ese mes, en Singapur (Marina Bay) y Rusia (Sochi).

Suzuka volverá a ser sede del Gran Premio de Japón, dos semanas antes del de México, el próximo 27 de octubre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México.

Siete días después, el Circuito de las Américas, en Austin (Texas) será la sede del Gran Premio de Estados Unidos.

Interlagos, en Sao Paulo, albergará el penúltimo Gran Premio del año, el de Brasil, el 17 de noviembre. Y dos semanas después, el circuito de Yas Marina, en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, volverá a cerrar un certamen al que, salvo cambio radical, se le puede ir poniendo nombre al campeón y a la escudería ganadora.