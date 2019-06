López Garaí: Llego a un gran club que a todo profesional le gustaría entrenar

Santa Cruz de Tenerife, 26 jun (EFE).- El nuevo técnico del Tenerife, Aritz López Garai, ha asegurado este miércoles que ha llegado a un club importante y que "a todo profesional le gustaría trabajar aquí".

Se mostró sorprendido del tratamiento que ha recibido desde su llegada a la isla: "Te das cuenta de que estas en un sitio especial, un sitio grande con mucha repercusión a nivel nacional".

El nuevo entrenador blanquiazul, que se comprometió con la entidad blanquiazul hasta el 30 de junio de 2020 y que fue presentado este miércoles por el máximo responsable deportivo de la entidad, Victor Moreno, señaló "es un momento importante" para su carrera "por la historia que tiene el Tenerife" y quiere "aprovecharlo".

"Estoy muy contento, el Tenerife tiene una gran repercusión tanto en la Isla como fuera, es un paso importante grande para mí venir a un club grande y no siento presión sino ilusión por lo que dedicare mucha pasión y trabajo", reiteró el técnico blanquiazul.

El entrenador explicó que ya ha tenido la oportunidad de conocer a dos de los capitanes, Suso Santana y Aitor Sanz, y al presidente de la entidad, Miguel Concepción, quien le "transmitió mucha confianza".

"Cuando he venido como jugador, siempre me encontré un ambiente muy agradable en la isla. Ahora, todo me ha sorprendido para bien. Queremos que la afición esté de nuestro lado, es una afición que no abandona a su equipo", dijo sobre el apoyo que espera recibir de la hinchada.

Aritz López Garai comentó que el director deportivo ya conoce los perfiles de los jugadores que se pueden adaptar a la forma de jugar que propone, mientras que recalcó que cuentan con una "plantilla buena" y con "jugadores que pueden adaptarse a diferentes escenarios". "Haremos un plantilla competitiva y reconocible", recalcó.

También explicó que deberán estar abiertos para la confección de la plantilla, "tanto para llegadas o salidas", mientras que aseguró que "un jugador del filial tiene el mismo derecho que los demás" y que "todo depende del nivel. Yo solo miro el rendimiento en el día a día, eso marcará todo".

Además consideró que por "suerte o por desgracia", es "un entrenador joven que acumula experiencias". "Sé lo que es estar en la piel del jugador, es una ventaja. El día a día nos marcará, soy muy exigente, pero con esa parte humana que todos debemos tener", declaró.

López Garai aseguró que su idea es "ir a por el partido, no que el partido venga a nosotros, al final saldrá mejor o peor, pero la idea futbolística esta clara, ser un equipo agresivo, la presión alta para tratar que el rival no nos haga daño, y lo que me gusta es ser agresivos en la presión y que robemos lo mas arriba posible", dijo.