Una joven española maltratada defenderá los derechos de los niños ante la ONU

Madrid, 26 jun (EFE).- Alexandra, una joven española, se convertirá este miércoles -junto con tres chicos de Colombia, India y Uganda- en la voz de los niños de todo el mundo ante la ONU, donde pedirá ayuda para romper el aislamiento de los menores maltratados. A ella le abrió los ojos una amiga: "no es normal que te peguen".

Ha vivido bajo la tutela del Estado desde los 14 años, en la Aldea Infantil SOS de Cuenca, edad hasta la que sufrió maltrato en su casa. A ella le dieron una segunda oportunidad y la ha aprovechado, va a estudiar Criminología y quiere ser Policía.

Alexandra ha sido elegida para defender ante Naciones Unidas los derechos que aún le son negados a muchos niños, cuando se cumple el 30 aniversario de la Declaración Universal.

"Yo he visto mis derechos vulnerados y se lo que es; hay muchos niños que siguen sin voz y necesitan que sus derechos sean respetados", explica a Efe antes de partir a Nueva York con la iniciativa Child Rights Now, de la alianza internacional Joining Forces, a la que pertenecen Aldeas, Educo, Plan Internacional, Save the Children, Word Vision y Tierra de Hombres.

Va a reclamar "una segunda revolución" en materia de derechos de infancia como la de hace tres décadas, porque destaca que sigue habiendo demasiadas brechas en la aplicación de la convención. "En España hay mucha pobreza infantil, uno de cada tres niños está en riesgo de exclusión y estamos esperando la ley de protección de la infancia".

"Los niños son muy vulnerables, para mi el maltrato era normal, no lo veía mal. Pensaba que a lo mejor era mi culpa y por eso me pegaba, por eso es importante que en el colegio o en el médico se fijen en cómo se comporta un niño y si ven algo que no es normal lo investiguen".

Alexandra alerta de que hay que "abrir los ojos" y dar la mano a los niños que sufren maltrato. "Yo los abrí gracias a una amiga que me dijo que no era normal llegar al instituto con moratones".

"A partir de ahí fui abriendo los ojos hasta que exploté y pedí ayuda al jefe de estudios, que se puso en contacto con Servicios Sociales", recuerda.

Insiste en la urgencia de aprobar la ley de protección de la infancia, que se tramitaba en el Parlamento y que ha quedado en el aire por la nueva legislatura, porque puede prevenir muchos casos de violencia.

Vivir bajo la protección de Aldeas Infantiles SOS le cambió la vida. "Aprendí a tener una rutina saludable, antes no tenía medios, se me daba fatal el instituto y si abandonaba nadie me decía inténtalo o te vamos ayudar, no tenía los apoyos necesarios".

"Cuando salí de mi casa me di cuenta que lo normal era que te respetaran, que te escucharan y ser consciente de las decisiones que adoptas en tu vida", añade.

Alexandra reclama apoyo también para los padres porque cree que gran parte del maltrato que sufren los niños se puede evitar con formación y ayuda. "Nadie nace sabiendo educar y hay padres en situación de riesgo de exclusión que con apoyo pueden valorar otras situaciones".

¿Cuándo empezó el maltrato? "Fue cuando empecé el instituto, mi madre me decía tienes que hacer esto y lo otro, los niños crecen y cambian, yo quería salir de casa, mi madre tenía ciertos problemas, no cumplía sus exigencias y la consecuencia era el maltrato", recuerda Alexandra.

Alexandra tiene 20 años y comparte un piso de alquiler con otros jóvenes. "Aldeas me sigue apoyando económicamente y en mis estudios; sigo teniendo un tutor de referencia al que le puedo contar cualquier cosa y me ayuda a resolver cualquier problema".

"En la ONU vamos a hablar de todo lo que se ha progresado en los 30 años de Convención de Derechos del Niño, pero quedan muchos niños por proteger. Es necesaria una segunda revolución para progresar y acabar con la pobreza infantil, mejorar el sistema educativo y eliminar las desigualdades", concluye.