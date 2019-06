El Gamelab abre sus puertas dando visibilidad a jóvenes creadores españoles

L?Hospitalet , 26 jun .- La 15 edición del Congreso de Videojuegos Gamelab ha arrancado este miércoles en el Hesperia Tower de l?Hospitalet de Llobregat (Barcelona) con la presentación de proyectos de desarrolladores españoles, que durante los tres días del evento expondrán sus creaciones.

?Aparte de ser un foro mundial de intercambio de ideas entre los creadores y los ejecutivos más influyentes del sector, el Gamelab también es un lugar para que las empresas españolas, los nuevos proyectos puedan mostrar lo que están haciendo, conseguir feedback y tener visibilidad en la prensa?, ha explicado a Efe el director del congreso, Iván Fernández Lobo.

El congreso, que reunirá a reconocidas figuras internacionales de los videojuegos, que darán conferencias y debatirán sobre el futuro del sector, también ofrece distintas actividades enfocadas a promocionar el talento y la creación española, por entender que el futuro de la industria del videojuego de España "pasa por dar oportunidades a las personas que están empezando a crear y a lanzar proyectos?.

Además de la presentación ante medios y especialistas, el evento ofrece un espacio de exposición, llamado Indie Hub, para que todos los visitantes del congreso puedan conocer de primera mano, probar e intercambiar impresiones con los desarrolladores y estos se puedan poner en contacto con inversores o darse a conocer.

Entre los desarrolladores independientes españoles presentes en el Indie Hub se encuentran estudios como BeautiFun Games, que presenta su tercer título llamado Professor Lupo and his Horrible Pets; Scarecrow Studio, con 3 Minutes to Midnight; Gametopia, que presenta Jules Verne: The Shape of Fantasy; Sandfishgames, con Outlaw Tales; Pirita Studio, presentando Mutropolis, o Dream Studio y su juego Relight.

Por otro lado también están presentes otras iniciativas, más allá de videojuegos, como la consola portátil ?made in Castilla la Mancha?, Smatch Z que promete revolucionar el mundo de los videojuegos de ordenador con un dispositivo más pequeño y manejable pero sin perder prestaciones, un proyecto que se ha presentado en ferias como el E3 y que se comercializará a finales de año.

?Lo que tratamos ?ha explicado Fernández- es que Gamelab sea un lugar de inspiración para la gente que está creando, para todo el sector y que también sea un lugar de creación de discurso para que se entienda que hoy por hoy el videojuego es el medio de nuestra generación. Es mucho más que un producto de entretenimiento, es el lugar donde las personas se reúnen para aprender, relacionarse, expresarse o desarrollar actividades económicas?

Para el director del Gamelab, el congreso ?es muy singular? y, a pesar de encontrarse en la misma agenda de los grandes eventos mundiales de videojuegos, su formato es más cercano al de un 'think tank' donde personas que normalmente acuden a otros eventos por motivos más comerciales acuden "a discutir y plantear temas importantes para la industria de una forma más natural y personal?.

Un ejemplo de esto ha sido la charla del cofundador de Blizzard, Mike Morhaime, responsable del famoso juego World of Warcraft, que antes de recibir el Premio de Honor de Gamelab, entregado por el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha repasado su trayectoria de casi 30 años en la industria y los distintos juegos desarrollados por su compañía.

Otros ponentes destacados que estarán presentes en el congreso son Cory Balrog, el reconocido y premiado director del renacimiento de la saga God of War, ganador del BAFTA al mejor juego, mejor guión y mejor narrativa del 2018; el guionista y diseñador de Prince of Persia, Jordan Mechner; uno de los impulsores de los deportes digitales, Mike Sepso; o el CEO de Gearbox, Randy Pitchford, cuya compañía que ha desarrollado títulos como Half-Life, Borderlands o Halo.

Asimismo, la inclusión en el mundo de los videojuegos será uno de los temas que se tratarán en las distintas conferencias que contarán con la participación de la diseñadora principal del Fifa, Katie Scoot, o el fundador de SepecialEffect, Mick Donegan, una ONG dedicada a hacer accesible los videojuegos a personas con discapacidad.

También estará presente la especialista en seguridad en línea Laura Higgins, que crea programas educativos que ofrecen a los niños y sus familiares ?las habilidades necesarias para crear experiencias positivas online?.