Fabián: "No hay que pensar en si somos favoritos, hay que demostrarlo"

Reggio Emilia , 26 jun .- Fabián Ruiz, centrocampista de la selección española sub-21, que se enfrentará este jueves a Francia en la semifinal del Europeo de categoría, consideró este miércoles que su equipo no debe pensar en si es el favorito del torneo, sino demostrarlo.

"Las cuatro selecciones que estamos en semifinales (España, Francia, Rumanía y Alemania) estamos favoritas. Si hemos llegado hasta aquí es porque hemos hecho las cosas bien y el jueves hay que salir a ganar el partido. No hay que pensar en si somos favoritos, hay que demostrarlo", afirmó Fabián en la rueda de prensa previa al duelo de Reggio Emilia.

"Si ganamos el Europeo significa que somos los favoritos", agregó el centrocampista andaluz.

Fabián explicó además que está acostumbrado a jugar con mucha presión y manifestó el deseo de que contra Francia su equipo pueda expresar su potencial, tal y como hizo en la goleada 5-0 endosada a Polonia.

"Cada partido es diferente, somos jugadores acostumbrados a este tipo de partidos. Durante el año te sometes a partidos con mucha presión. El otro día (contra Polonia) nos salió bien y espero que mañana vaya bien de nuevo", dijo.

"Hicimos un partido muy bueno, no creo que fuera perfecto, todo es mejorable. En el de mañana, tenemos que salir con la misma actitud", agregó.

El encuentro de este jueves contra Francia se disputará con más de 32 grados de temperatura, aunque Fabián subrayó que España no debe fijarse en eso.

"Al final hicimos muchísimos partidos de pretemporada y también hace muchísimo calor. Tenemos que estar concentrados, hay que pensar en nosotros", aseguró Fabián.

"Es verdad que hemos tenido dos días más de descanso. Pero venimos jugando miércoles y domingo casi todos los jugadores durante el año. Llevamos un poquito de ventaja sobre ellos, pero no creo que sea un factor", dijo.

Finalmente, informó de que su entrenador en el Nápoles, Carlo Ancelotti, le llamó para desearle que disfrute de la experiencia en este Europeo.

"Ancelotti no me dijo nada especial, que disfrutara de la experiencia. Que estos campeonatos son para disfrutar y esto fue el pequeño consejo que me dio", dijo el centrocampista andaluz, que fichó por el Nápoles el año pasado procedente del Betis a cambio de 30 millones de euros.