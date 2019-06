Extremadura y Cataluña subrayan el papel regional en el desarrollo sostenible

Bruselas, 26 jun (EFE).- Las delegaciones de Extremadura y Cataluña en el Comité Europeo de las Regiones (CdR) pusieron hoy de manifiesto el papel de las regiones europeas en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, que, dijeron, deben incluirse en todas las políticas públicas.

Después de que el pleno del CdR aprobara este martes un dictamen sobre los principios de los ODS como guía para la estrategia a largo plazo de la UE, representantes de ambas regiones señalaron a Efe que Europa no podrá cumplir con los objetivos establecidos por Naciones Unidas sin tener en cuenta a sus territorios.

"Es importantísimo que la Comisión Europea sea sensible a esa importancia de los entes regionales y locales. No podremos alcanzar los acuerdos de París si no tenemos siempre presente que una parte importante de las políticas energéticas se desarrollan a través de legislación en los territorios", ejemplificó la directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Rosa Balas.

Balas añadió que "una parte importantísima del desarrollo de los 17 objetivos dependerá de cómo se aplique de una forma transversal, coordinada e integrada en las políticas públicas a nivel local y regional", y pidió que los objetivos se incorporen también de forma transversal en el próximo presupuesto plurianual de la UE, que se negocia ahora para el periodo entre 2021 y 2027.

Por su parte, la secretaria de Acción Exterior y de la Unión Europea de la Generalitat de Cataluña, Mireia Borrell, afirmó igualmente que los ODS deben tomarse "desde la perspectiva de territorio y una gobernanza multinivel", pese a tratarse de un tema global, ya que, advirtió, en caso contrario no se podrán cumplir los objetivos en el año 2030.

El CdR mantuvo hoy un debate sobre este tema con el comisario europeo de Crecimiento e Inversiones, el finés Jyrki Katainen, quien compartió que sin el vínculo estrecho entre ciudades y la Unión Europea no se podrán alcanzar las metas fijadas, hasta 169 en 17 categorías, y se mostró partidario de incluir los ODS en todas las líneas de trabajo de la UE.

Según datos del CdR, hasta el 65 % de esos 169 objetivos no pueden lograrse sin involucrar a autoridades subnacionales, esto es, locales y regionales.