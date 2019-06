Duque: Es un "éxito" que en las 17 Universidades Europeas haya 11 españolas

Madrid, 26 jun (EFE).- El ministro Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha calificado de "éxito" del sistema universitario español el que 11 de las 17 nuevas Universidades Europeas, que facilitarán la movilidad de estudiantes, investigadores y personal de administración, sean españolas.

Lo ha señalado Duque a Efe este miércoles tras conocerse que la Comisión Europea ha anunciado las universidades seleccionadas para formar parte de las primeras Universidades Europeas, que contarán con un presupuesto de 85 millones de euros durante los próximos tres años para empezar a implementar sus planes.

Duque ha mostrado su satisfacción por la selección de las once universidades españolas para formar parte de esta alianza universitaria. "Estamos muy contentos", ha enfatizado.

El nuevo proyecto europeo para la educación superior contará con algunos centros universitarios que actuarán como coordinadores; en concreto, en España lo harán las universidades de Granada, de Cádiz y de Barcelona.

El ministro ha recordado que uno de los objetivos de su departamento para reformar la Universidad era "la internacionalización" y ha considerado que este en un paso para ello.

Sobre si puede surgir algún problema con los estudios de aquellos alumnos que se beneficien de estas nuevas Universidades Europeas, Duque ha asegurado que se llevarán al Congreso todos aquellos cambios normativos que hagan falta para que todo funcione bien.

La movilidad entre universidades es una de las principales ventajas de estas alianzas, ya que los alumnos de estas universidades podrán cambiar de país a lo largo del grado sin tener que pasar por las convalidaciones, los investigadores podrán moverse entre las universidades que conforman la alianza, e incluso se incentivará el intercambio de personal de administración, ha informado el departamento de Duque en una nota.

Un total de 114 instituciones de educación superior han sido seleccionadas para conformar las 17 alianzas, por lo que el 64,7 % de los proyectos cuentan con una universidad española.

Las universidades españolas seleccionadas han sido: la Universidad Complutense de Madrid, que forma parte de la UNA Europa; la Universidad de Granada, que coordina la Arques European University Alliance; la Universidad de Barcelona, que coordina la Charm European University; la Universidad Autónoma de Madrid, que forma parte de CIVIS; la Fundación Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, que forma parte de la European University for Smart Urban Coastal Sustainability.

También Universidad Autónoma de Barcelona, que forma parte de ECIU University; la Universidad Pompeu Fabra, que forma parte de la European Universities Transforming to an Open, Inclusive Academy for 2050; la Universidad de Valencia, que forma parte del Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility; la Universidad de Cádiz, que coordina The European University of the Seas.

Además de la Universidad Politécnica de Cataluña, que forma parte de la University Network for Innovation, Technology and Engineering; y la Universidad Carlos III de Madrid, que forma parte de la Young Universities for the Future of Europe.