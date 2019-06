Cillessen: "El Valencia es un gran club, para mí era muy fácil"

Valencia, 26 jun (EFE).- Jasper Cillessen, portero holandés que este miércoles fue traspasado del FC Barcelona al Valencia, afirmó que para él fue sencillo aceptar la propuesta del club de Mestalla.

"El Valencia es un club especial, un gran club con una gran historia. Para mí era muy fácil, tengo ganas de comenzar y de ganar. Es un día muy especial para mí", apuntó en declaraciones a los medios del club.

El guardameta reveló que cuando se lo propusieron "directamente dije que quería ir al Valencia para mí no era difícil".

Además, desveló que también habló con Ronald Koeman y Edwiges Maduro, también holandeses y exentrenador y exjugador del Valencia respectivamente "pero no para valorar si era una opción buena o no, si no para conocer el club".