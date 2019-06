El cardenal Burke se desvincula de Bannon

Washington, 26 jun (EFE).- El cardenal estadounidense Raymond Burke, conocido por liderar la corriente conservadora contra el papa Francisco, se ha desvinculado de Steve Bannon, exestratega del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha renunciado a sus cargos en el Instituto católico "Dignitatis Humanae".

"En los últimos tiempos, el instituto se ha identificado cada vez más con el programa político del señor Bannon. Si bien he instado al Instituto a volver a su propósito original, no lo ha hecho (...) Por lo tanto, de manera inmediata, terminé cualquier relación", dijo Burke en un comunicado divulgado este martes en Twitter.

El Instituto era el promotor junto a Bannon de la creación de una Academia en un antiguo monasterio en Italia para enseñar su ideales de ultraderecha a las nuevas generaciones y Burke iba a colaborar en el plan de estudios, aunque el proyecto se ha frustrado por supuestas irregularidades.

El cardenal se refiere a un artículo publicado en la web LifeSiteNews el pasado lunes con el título "Steve Bannon insinúa que una película maldita expone la homosexualidad en el Vaticano", en el que, según Burke, "se sugiere" su participación en una reunión del exestratega de Bush con Frederic Martel, autor del libro "Sodoma: poder y escándalo en el Vaticano".

Tras destacar que la web no le contactó para verificar su presencia, el cardenal se muestra en total desacuerdo con la evaluación del libro de Bannon, quien es partidario de hacer una película al respecto, algo que a Burke no le importa "en absoluto".

"No estoy de acuerdo con algunas de las declaraciones del señor Bannon sobre la doctrina y la disciplina de la Iglesia Católica Romana. Por encima de todo, me parece objetable su declaración que cuestiona la disciplina de la Iglesia de la continencia perpetua para el clero, de acuerdo con el ejemplo y el deseo de Cristo, Cabeza y Pastor de la Iglesia", continúa.

Burke destaca que nunca ha trabajado con Bannon en su organización ni actualmente tampoco.

"Me he reunido con él en ocasiones para hablar sobre la enseñanza social católica de ciertas cuestiones políticas, pero no formo parte en su organización", afirma con rotundidad.

Sí ha estado "involucrado con el Dignitatis Humane Institute durante algunos años debido a su labor de apoyo a los cristianos en la vida pública que actúan con respeto a la ley moral y, por lo tanto, promueven el bien común", dice al recordar que hace algunas semanas fue nombrado Presidente Honorario del mismo.

Su renuncia se debe a la identificación del instituto "cada vez más con el programa político del señor Bannon".