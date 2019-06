Almeida espera que Vox apoye sus políticas porque firmaron un pacto

Madrid, 26 jun (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP) confía en que aunque haya roto las negociaciones Vox apoye sus políticas en la capital por "coherencia" ya que ambos partidos suscribieron "un acuerdo programático" y tienen "afinidad" en los proyectos para la ciudad.

Así lo ha defendido este miércoles en una entrevista con Radio Nacional en la que ha apuntado que Vox ha roto de forma unilateral antes de que finalizase el plazo de 20 días y que, al hacer público el pacto suscrito en toda España a pocas horas de constituir los Ayuntamientos ha incumplido el punto que pedía discreción.

El regidor madrileño ha defendido que su programa es "muy claro" y "no es compatible con los postulados de la izquierda" por lo que supone que tendrá el apoyo de Vox para una legislatura en la que aboga por tratar de no enredarse en sí mismos porque sería un "flaco favor" a los madrileños.

Para Almeida no ha habido negociación porque tras la reunión mantenida la semana pasada con Javier Ortega Smith e Iván Espinosa de los Monteros no obtuvo ningún "retorno", tampoco para debatir la "discrepancia" sobre qué es o no Gobierno, ha señalado después de que Vox pidiese áreas.

No ha detallado qué ofreció a este partido en dicho encuentro a pesar, ha dicho, "de todo lo que se ha publicado" pues varios medios apuntan que se les ofertaron concejalías delegadas -el segundo nivel en la capital- bajo el paraguas de áreas relevantes como Obras y Equipamientos o Medio Ambiente y Movilidad.

Además, Martínez-Almeida rechaza que la formación de Santiago Abascal ligue las conversaciones en el Ayuntamiento con las negociaciones para formar un Gobierno en la Comunidad.

Y advierte de que los electores pidieron gobiernos de "centro derecha" por lo que si el 11 de julio la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso no es presidenta de la Comunidad y hay "falta de estabilidad", "tomarán muy buena nota".