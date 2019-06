Rafael Nadal: "Aceptaré ser tres si lo ven así y lucharé"

Redacción deportes, 25 jun (EFE).- Este miércoles el All England Tennis Club anunciará el orden de cabezas de serie de los cuadros de Wimbledon y si sigue su particular sistema de ordenamiento, Rafael Nadal cederá el segundo puesto de la lista al suizo Roger Federer, circunstancia que el español aceptará, con la convicción de luchar después "para intentar ganar", los partidos que le toquen.

"Creo que es lo de siempre. Wimbledon es el único torneo del año que hacen lo que les parece en ese sentido", dijo el campeón de Roland Garros en una entrevista en el informativo "Vamos" de Movistar Plus.

"Es un criterio. Sea como sea, si soy dos o tres, tendré que jugar a mi mejor nivel para aspirar a lo que aspiro", continuó el balear. "Evidentemente es mejor ser número 2 que 3 pero si ellos consideran que debo ser 3, lo aceptaré y lucharé para intentar ganar los partidos que me toquen y competir bien con los rivales que me toquen. Lo único que a mí no me parece bien de esta historia es que solo sea Wimbledon el que lo haga", matizó.

"Si lo hiciesen todos sería correcto", dijo al referirse a los Grand Slams, "pero que lo haga solo un torneo... no solo ha ocurrido en mi lugar, le ha pasado a otros jugadores. No respetan el estatus que algunos jugadores se han ganado a lo largo de la temporada jugando bien en las diferentes superficies", puntualizó.

"Lo único que me afecta de ser 2 o 3, es que si soy 3 seguro que si quiero llegar a la final o Djokovic o Federer estarán en mi cuadro, pero eso sólo podría darse en semifinales y para llegar ahí tengo que ganar 5 partidos", analizó. "A día de hoy me queda lejos. No me lo planteo, intento estar en lo que tengo que estar que es en llegar lo mejor preparado posible".

Sobre los candidatos al triunfo, Nadal dijo que "supongo que Federer Djokovic, y hay jóvenes que están jugando bien, y hay que ver como compiten en Wimbledon que es un torneo especial, distinto a los demás. Hay más opciones de sorpresas y eso hace que sea un torneo único, porque hay muchos jugadores que llegamos ahí prácticamente jugando nuestro primer partido en hierba, con lo cual es un poquito más incógnita".

Nadal también elogió la semana de Feliciano López en Queen's ganando el título en individual y doble. "Feli es siempre un candidato a hacer cosas importantes en hierba, lleva muchos años jugando muy bien en hierba y cuando él está bien es uno de los jugadores que se le puede considerar especialista", dijo.

"Muy feliz por él por esta semana mágica que ha tenido en Queen's. He estado viendo sus últimos partidos las semis y final, y estoy encantado y muy contento de su victoria, obtenida en un momento que la necesitaba", señaló.