Nobel Pamuk, contento con derrota de Erdogan: "Hemos recuperado Estambul"

Sarajevo, 25 jun (EFE).- El nobel de literatura Orhan Pamuk ha expresado su alegría por la victoria del opositor y socialdemócrata Ekrem Imamoglu en las elecciones del domingo a la alcaldía en Estambul, que supuso un duro golpe para el gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP) del presidente, Recep Tayyip Erdogan.

"En Turquía (...) los artistas no son libres, los periodistas no son libres. El Estado establecido por Erdogan no da espacio a quienes no comparten sus opiniones", criticó el escritor turco en una entrevista con el portal bosnio Klix publicada anoche.

"Sin embargo, las elecciones locales muestran que Turquía retorna poco a poco a las viejas sendas de la gloria. Por fin hemos recuperado Estambul, hemos triunfado en Estambul", exclamó Pamuk.

Con estas declaraciones efectuadas en Sarajevo, el ganador del Premio Nobel de Literatura en 2006 reaccionó al resultado de la repetición de los comicios municipales del pasado día 23 en Estambul, donde Imamoglu se impuso con una clara mayoría.

El socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP), el mayor de la oposición, asume así las riendas de Estambul, la mayor ciudad y principal centro económico-financiero de Turquía, por primera vez tras un cuarto de siglo en manos de gobiernos islamistas.

El fracaso del candidato oficialista, exprimer ministro y fiel colaborador de Erdogan, Binali Yildirim, es también la mayor derrota sufrida por el presidente y su AKP en más de una década y media en el poder.

En declaraciones a otro portal, Radiosarajevo, Pamuk, que está en la capital bosnia invitado por una editorial, consideró que "la humanidad no puede sobrevivir sin el multiculturalismo" y se mostró optimista de que esta visión continúe imponiéndose en Europa.

"Soy liberal de orientación izquierdista. Sólo con el multiculturalismo podemos sobrevivir, y vivir felizmente juntos", indicó.

"Odio las visiones monolíticas del mundo. Odio las limpiezas étnicas, el nacionalismo. El multiculturalismo hace posible las cosas", insistió.

"Y no me dan demasiado miedo ni (el presidente estadounidense, Donald) Trump, ni (el primer ministro húngaro, el nacionalista Victor) Orbán. No estoy en pánico. Es verdad que los anti-liberales están vociferando de momento, pero eso no me induce pesimismo porque no creo que la idea de Europa pueda ser destruida así de fácil", subrayó.

En Sarajevo, Pamuk tiene previsto asistir mañana miércoles al estreno de una pieza de teatro inspirada en su novela "Nieve".