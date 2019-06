Moreno insta a Sánchez a "mojarse" y "arriesgar" para lograr la investidura

Madrid, 25 jun. (EFE).- El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha opinado hoy que sería "negativo" y "un error" repetir los comicios generales, ya que podría alargar aún más una situación de bloqueo, y ha instado al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, a "mojarse, arriesgar y empujar" para conseguir la investidura.

En un coloquio en el diario La Razón, que ha presentado el presidente del PP, Pablo Casado, ha expresado que los ciudadanos han padecido "un agotamiento" por "tantos procesos electorales" y ha confiado en que haya "una pronta solución" para que "se desbloquee la situación".

En este sentido, Moreno ha pedido a Sánchez que busque "una fórmula" con la que "obtenga respaldo y confianza" para sacar adelante la investidura y ha apelado a su responsabilidad para hacerlo, ya que el PSOE "ha ganado unas elecciones" y "ha sido el preferido de los españoles", ha dicho.

Sobre la petición de Sánchez al PP para una abstención en la investidura, ha considerado que el actual jefe del Ejecutivo en funciones "no es la persona más adecuada" para haberla sugerido dado que fue "el actor principal" de una moción de censura "injusta" contra los populares que se basó, según ha dicho "en un fake sobre la corrupción", en referencia a la sentencia judicial de la denominada primera época del caso Gürtel.

Con la moción y el "no es no", ha añadido el presidente de Andalucía, Sánchez "ha hecho mérito suficiente" para que "no encuentre" ahora la complicidad" del PP.

Sobre el pacto a tres entre el PP, Ciudadanos y Vox, Moreno ha instado a "repetir y reeditar" la fórmula de pacto de "forma franca y sincera" en "todos aquellos sitios donde se está negociando" gobiernos autonómicos y municipales dado el "éxito" que opina que ha supuesto "la experiencia piloto".

Ha apelado a "seguir conservando" esa fórmula "por encima de siglas e intereses" ya que es un pacto "sólido y estable" pese a que Vox, ha admitido, a veces supone "una incomodidad" en las negociaciones, pero existen "puntos de encuentro" en los que sustentar el diálogo.

Sobre que la formación de Abascal haya manifestado que rompe el pacto con PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, lo podría hacer peligrar futuros acuerdos como en la Comunidad de Madrid, ha manifestado que "es fundamental" y tiene "peso" que Vox no vaya a permitir que gobierne la izquierda en las ciudades en las que hay posibilidad de que lo haga PP y Ciudadanos.

Para Moreno, permitirlo "sería un gravísimo error" que los votantes de Vox acabarían penalizando a la formación "de forma contundente".

Por ello, ha indicado que se debe "echar democráticamente" a la izquierda de las instituciones recurriendo al pacto a la andaluza.