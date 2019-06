Luigi Di Biagio, seleccionador italiano sub'21, presenta su dimisión

Redacción deportes, 25 jun (EFE).- Luigi Di Biagio, seleccionador italiano de fútbol, cuyo equipo no logró el acceso a las semifinales del Europeo de la categoría que se celebra en Italia, presentó este martes su dimisión del cargo, aunque no consideró un "fracaso" la actuación de los 'azzurri'.

"Desde el 1 de julio ya no seré el seleccionador sub-21. Mi experiencia acaba aquí, creo es justo separar los resultados obtenidos estos años con lo acontecido en los Europeos", comentó Di Biagio, en conferencia de prensa en Bolonia.

Italia, encuadrada en el mismo grupo de España, pese a ganar en el debut ante el combinado español, quedó como segunda de grupo y, al no ser el mejor de los segundos, quedó fuera de las semifinales. Al quedar eliminada, también queda fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Si el relanzamiento del fútbol italiano era uno de los principales objetivos, puedo decir que hemos hecho un óptimo trabajo, haciendo crecer jóvenes importantes, con muchos que han llegado a la selección absoluta", comenta Di Biagio.

Luigi Di Biagio, de 48 años y exjugador, entre otros, del Lazio, Roma e Inter de Milán, se hizo cargo de la selección sub-21 italiana el 2 de julio de 2013, tras paso previo por la sub-20.

"También en estos Europeos fuimos competitivos ante adversarios potentes. Hemos jugado bien y hemos sido el equipo que más disparos a puerta hemos efectuado. El resultado final es, no obstante, doloroso. El responsable soy yo, no puedo estar contento, pero no es para mí un fracaso", apuntó Di Biagio.