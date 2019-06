El IVIE no cree que con tipos más negativos se resuelva el exceso de liquidez

Valencia, 25 jun (EFECOM).- El director adjunto de Investigación del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), Joaquín Maudos, ha opinado que no cree que con tipos de interés más negativos se vaya a resolver el problema del exceso de liquidez de la banca.

Maudos, que ha participado en la presentación de un estudio del Observatorio GECE, elaborado por Bankia y el IVIE, ha afirmado que el problema de que haya ahora mismo 1,9 billones de exceso de liquidez no está en la banca sino en que no hay demanda suficiente de financiación para absorber ese exceso, por lo que ha asegurado que penalizando "todavía más" con tipos más negativos, no se va solucionar.

Los bajos tipos de interés "ya están haciendo daño" a la cuenta de resultados de los bancos y la "penalización" del BCE a la banca del 0,4 % no ha sido efectiva porque, ha afirmado, en la eurozona hay un máximo histórico del nivel de exceso de liquidez.