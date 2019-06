El Govern ve el traslado de dos días como un "castigo adicional" a los presos

Barcelona, 25 jun (EFE).- La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha denunciado este martes que es "inaudito" que a los políticos soberanistas presos se les someta a "un traslado de dos días" hasta las cárceles catalanas, lo que supone un "castigo adicional".

"Es sorprendente e inaudito el hecho que hasta ahora no se les haya empezado a trasladar y que dure dos días y dos noches", ha denunciado Budó en la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán.

Los reclusos varones del "procés", Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn y Jordi Cuixart, salieron ayer lunes por la tarde de la cárcel madrileña de Soto del Real, han pernoctado en la de Valdemoro, y este martes han salido hacia la prisión de Zuera (Zaragoza), donde dormirán antes de ser trasladados al destino final, la cárcel catalana de Lledoners (Barcelona), donde recalarán mañana, miércoles.

En cambio, las dos mujeres presas, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, saldrán el mismo miércoles de la cárcel de Alcalá de Henares (Madrid I) directamente hacia las dos cárceles catalanas de destino, Puig de les Basses (Girona) y Mas d'Enric (Tarragona).

Por otro lado, Budó ha reiterado la disposición al diálogo con La Moncloa y ha reclamado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que también se abra al mismo para resolver el "conflicto político" en Cataluña, como ha defendido este martes el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en declaraciones a RAC 1.

El Consell Executiu se ha celebrado a una semana de la constitución del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) el próximo 2 de julio.

Una sesión plenaria a la que no podrán acudir los electos de JxCat Carles Puigdemont y Antoni Comín, por no haberse desplazado a España para realizar los trámites pertinentes, ni tampoco Oriol Junqueras (ERC), en este caso porque el Tribunal Supremo no autorizó su salida de la cárcel para recoger el acta de eurodiputado.

En este contexto, el Consell de la República, la organización creada por Puigdemont desde Waterloo (Bélgica), ha convocado una concentración de protesta en Estrasburgo el mismo 2 de julio, a la que podrían asistir Torra y otros miembros del Govern.

Budó lo ha desvelado al anunciar que el Consell Executiu de la próxima semana tendrá lugar en Manresa (Barcelona) y se celebrará excepcionalmente al miércoles, porque el martes es la constitución del Parlamento Europeo y Torra tiene, ha dicho, la "voluntad" de acudir a Estrasburgo.