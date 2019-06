Díaz espera "responsabilidad" y que dejen gobernar a Sánchez "cuanto antes"

Carmona , 25 jun .- La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha dicho este martes que espera que haya "responsabilidad" y que "dejen" a Pedro Sánchez formar gobierno "cuanto antes" porque no se pueden "bloquear" las instituciones.

Aunque no ha querido pronunciarse sobre si Pedro Sánchez debería "abrir la puerta" a un gobierno que no fuera "monocolor", la dirigente socialista ha recordado que el PSOE "ha doblado en escaños al partido que va detrás", por lo que ha insistido en que tienen que dejarle gobernar.

"Se ha demostrado con claridad que los españoles no quieren, y los andaluces tampoco, el tripartito de derechas que nos lleva a la involución y a la regresión", ha proseguido Díaz, que ha subrayado además que las "tres derechas" no tienen capacidad de presentar un proyecto alternativo porque no tienen votos.

"Legítimamente tienen que dejar a Pedro y al Partido Socialista que lo haga", ha insistido tras recordar que ella no comparte el Gobierno que tiene Andalucía, que "no salió elegido en las urnas", pero "legítimamente tienen los escaños para haber hecho lo que han hecho: una alianza a tres".

"Pero si no tienen capacidad de hacerlo en España, deben dejar que forme gobierno Pedro Sánchez y el PSOE cuanto antes por el bien de este país", ha recalcado.