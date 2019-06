Comisario venezolano indultado por Guaidó se encuentra en Washington

Washington, 25 jun (EFE).- El comisario Iván Simonovis, liberado el pasado 16 de mayo tras ser indultado por el líder opositor venezolano Juan Guaidó después de permanecer 15 años encarcelado, se reunió hoy en Washington con legisladores del Congreso de Estados Unidos.

"Simonovis suma su amplia experiencia y trayectoria a la ruta planteada por el presidente (e -encargado-) Juan Guaidó, para conquistar el cese de la usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres que permitan el restablecimiento de la libertad y la democracia en una Venezuela libre", escribió en su cuenta de Twitter Carlos Vecchio, el representante de Guaidó ante EE.UU.

Vecchio confirmó que fueron recibidos por el senador republicano Marco Rubio, así como por los legisladores de la Cámara Baja, los demócratas Albio Sires, Debbie Mucarsel-Powell y Debbie Wasserman Schultz, en lo que consideró "una clara muestra bipartidista de la importancia que tiene la crisis de Venezuela en Washington".

Guaidó, quien se proclamó presidente interino de Venezuela en enero pasado, había indultado a Simonovis el pasado 30 de abril, el mismo día que anunció la misma medida para el opositor Leopoldo López.

"Yo hoy estoy en la calle gracias a la ayuda de un grupo de funcionarios activos que decidieron ponerse del lado de la Constitución y acataron el indulto constitucional que me otorgó el presidente interino Juan Guaidó, pero no me siento completamente libre", afirmó Simonovis en el Congreso estadounidense, según un comunicado difundido por la oficina de Vecchio.

Simonovis añadió que será "completamente libre cuando Venezuela también lo sea".

"Estoy seguro de que ese día llegará muy pronto", agregó el comisario, quien fue detenido en 2004 por su participación en el golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) en 2002, en el que murieron cerca de 20 personas según algunas estimaciones.

Por estos hechos, en 2009 fue condenado a 30 años de prisión, pero en atención a razones humanitarias cumplía esta pena en su casa desde septiembre de 2014.

En su cuenta de Twitter, Simonovis, quien atribuyó su libertad a personas que "están del lado correcto: el de la libertad y democracia para Venezuela", había anticipado que sostendría reuniones con senadores y representantes demócratas y republicanos.

"Desde ya estoy trabajando para recuperar cuanto antes la libertad de Venezuela", añadió.

Al respecto, Rubio, uno de los senadores más cercanos al presidente estadounidense, Donald Trump, destacó en Twitter que se reunió con Simonovis, de quien dijo "estuvo injustamente detenido".

"Su libertad durante la Operación Libertad es testimonio de que pronto reinará la libertad en Venezuela", sostuvo.

Detalló que conversaron de los desafíos que afronta la región "con elementos malignos y sobre la necesidad de que la comunidad internacional siga presionando por la liberación inmediata de TODOS los presos políticos, incluyendo miembros de la Asamblea Nacional".

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, fue el primero en reconocer a Guaidó, quien ya acumula el apoyo de más de 50 países.