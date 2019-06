Sindicatos de Alcoa y Gobierno se reunirán con Parter para conocer su plan

Madrid, 24 jun (EFECOM).- Los sindicatos de Alcoa se reunirán este martes con representantes del fondo suizo Parter Capital, el inversor interesado en adquirir a Alcoa las factorías de A Coruña y Avilés (Asturias), para que les exponga su proyecto industrial, un encuentro que contará con la presencia del Gobierno.

El presidente del comité de empresa de la planta de Alcoa en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, ha informado de la reunión tras el encuentro que ha mantenido este lunes con el secretario general de Industria, Raúl Blanco.

Blanco ha recibido a un grupo de representantes sindicales al término de la manifestación que han protagonizado cerca de medio millar personas, convocada por los representantes de los trabajadores de Alcoa en Avilés, ante la sede del Ministerio de Industria.

Gómez de la Uz ha señalado que quieren que se garantice una "ocupación efectiva", más allá de que Parter Capital se comprometa a mantener todo el empleo por un mínimo de dos años, al tiempo y ha señalado que están intentando que el Gobierno tome medidas para que los costes eléctricos en España sean razonables para la industria.

Cerca de medio millar de personas han participado en la marcha, que ha recorrido la distancia que separa el estadio Santiago Bernabéu, adonde han llegado seis autobuses procedentes de Asturias, de la sede ministerial.

En la movilización han estado presentes el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y los secretarios de las federaciones estatales de Industria de CCOO y UGT, Agustín Martín y Pedro Hojas, que han acompañado a los trabajadores -entre ellos a los que el 13 de junio iniciaron la "marcha del aluminio" desde Avilés que les ha llevado hasta la capital de España- y a familiares de éstos.

Antes de la marcha, Gómez de la Uz explicó que el objetivo es lograr una "solución real" para las fábricas de Alcoa, "no ficticia" como consideran que es la que ofrece Parter, que en un inicio hará que las fábricas trabajen sólo a la mitad de la capacidad que tenían antes del acuerdo laboral por el que se paralizaron las series de electrolisis de aluminio primario.

Ha asegurado que cualquier solución a futuro depende de los costes eléctricos en España, que "no mejoran, sino que empeoran", y ha afirmado que la oferta de Parter no asegura un "empleo activo".

También el secretario de la federación estatal de Industria de CCOO, Agustín Martín, se ha quejado de que la participación de los trabajadores en el proceso ha sido "muy limitada" y ha indicado que lo que van a exigir es que la venta garantice que los trabajadores tendrán salida, pues no quieren que "el proyecto sea efímero", sino un proyecto con futuro y no "especulativo".

La preocupación por el futuro de los lugares en que se ubican las plantas que Alcoa quería cerrar alcanza también a los familiares de los trabajadores, como Rosa Mari Álvarez, que fuera mujer de un empleado de la fábrica de Avilés y madre y suegra de otros.

Rosa Mari se preguntaba este lunes en Madrid a dónde irán los "chavales jóvenes" si la solución para Alcoa no da continuidad y se ha quejado de que los políticos no den la cara, incluido el ahora presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que, cuando fue a Asturias, "no nos dejaron acercarnos a él".

Sin embargo, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, ha dicho que el Gobierno siempre ha estado al lado de los trabajadores de Alcoa y lo va a seguir estando, por lo que ha pedido "calma y tranquilidad" a ellos y a sus familias "en estos momentos de lógicos nervios" en que el final está cerca.

Ha asegurado que los empleados de Alcoa han tenido información "y van a tener más" sobre el proyecto de Parter Capital para las dos fábricas, que emplean en conjunto a 686 trabajadores.