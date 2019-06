Policía Nacional y Banco Santander lanzan campaña para evitar fraudes online

Madrid, 24 jun (EFECOM).- La Policía Nacional y el Banco Santander han iniciado este lunes una campaña conjunta para reforzar la seguridad y prevenir las estafas en el pago "online" y con tarjetas, ya que la cifra de compradores por internet en España supera los 23 millones de usuarios.

Según ha informado la Dirección General de la Policía, como parte de la campaña, que finalizará el próximo viernes, ambas instituciones lanzarán consejos en redes sociales que irán acompañados de diferentes vídeos para recordar qué medidas de seguridad hay que tomar para no convertirse en víctima del ciberdelito.

Todo ello porque en España las compras por internet alcanzaron un volumen de negocio de 31.347 millones de euros en 2017, lo que supone un 23,6 % más respecto al año anterior, según cifras del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Ontsi) que recoge la Policía.

En ese sentido, el gasto medio del comprador "online" subió un 14 % hasta 1.366 euros, siendo la ropa y los artículos deportivos los productos más demandados, con un 50,5 %, seguido por las reservas de alojamiento y paquetes turísticos (47,7 %), los billetes de transporte (45,8 %) y las entradas para espectáculos (42,2 %).

Asimismo, la cifra de compradores "online" en España ya supera los 23 millones de un total de 34 millones de internautas que hay en el país.

Entre los consejos que han destacado las dos entidades para evitar ser víctima de los delitos más comunes se encuentra el publicado este lunes como primer vídeo de la campaña, que hace referencia a la necesidad de los usuarios de mostrarse vigilantes cuando se hagan pagos mediante aplicaciones móviles.

También aconsejan que el propietario de la tarjeta la use por sí mismo en el terminal de compra, que esconda siempre los dígitos para que ningún desconocido pueda observar el pin y active el servicio de alertas para ser informado sobre la marcha de cualquier compra realizada con su tarjeta.

Otra práctica con la que deben tener cuidado los usuarios es el "phishing", una técnica fraudulenta en internet para captar datos de usuarios, así como la descarga de aplicaciones fraudulentas, ya que mediante un correo electrónico u otro canal se insta a los clientes a instalar aplicaciones maliciosas que dan pie a que se inicie un fraude.

Las entidades resaltan que no se debe dejar nunca que un cobrador se aleje con la tarjeta y que en caso de no encontrarla, se recomienda entrar en la aplicación del banco y darle a la opción "OFF Apagar Tarjeta".