Pedro Sánchez a la selección: "Sois ejemplo de muchas cosas buenas"

Madrid, 24 jun (EFE).- El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez despidió a la selección femenina, pocas horas antes de emprender viaje hacia Letonia, donde el próximo jueves comienza el Eurobasket 2019, destacando que las jugadoras son "ejemplo de muchas cosas buenas".

"Creo que sois un ejemplo, y es un enorme orgullo lo que representáis. Y estoy seguro de que vais a conseguir, primero, el pase a Tokio y, después, una medalla. Sois ejemplo de muchas cosas buenas" afirmó Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno en funciones estuvo acompañado de la vicepresidenta y ministra de Igualdad Carmen Calvo y de la secretaria de Estado para el Deporte María José Rienda, junto al presidente de la Federación Española Jorge Garbajosa.

Sánchez ahondó en una idea que se le ocurrió leyendo una entrevista a Anna Cruz en 'ABC' en la que dijo que 'no hacemos cosas excelentes, pero ganamos medallas".

"Lo más importante es el legado que podéis dejar a las generaciones que vengan. Y ese legado no son las medallas (que serán importantes) sino los valores y principios que pueden inspirar a los que vienen por detrás", comentó dejando sin leer el discurso que traía preparado.

"Desde 2013 estáis ganando medallas, así que algo excelente sí que hacéis. Pero esa frase cargada de humildad me ha llegado al corazón: conocéis el oficio, y el oficio del baloncesto tiene que ver con el sacrificio, con la pasión, con el trabajo en equipo. Aquí hay mucha calidad, pero si ese talento no está al servicio del equipo, el objetivo no se logrará", añadió el presidente en funciones

Antes, en la presentación del equipo que jugará el Europeo, Marta Xargay recalcó que "era un privilegio estar en la selección y que el baloncesto era una pasión" y Anna Cruz habló de "lo difícil que es estar siempre entre las 12 elegidas y que las veteranas tienen que ir dando paso a las jóvenes, con excepción -dijo entre sonrisas- de Laia (Palau, la capitana de 39 años) que es inmortal".

La capitana puso el acento en "hacerlo lo mejor posible y que eso dé para estar en el Preolímpico", es decir entre las seis mejores, y Lucas Mondelo, el seleccionador, habló de lo difícil que es "ganar después de haber ganado" y de lo pesada que es "la mochila del equipo por los éxitos de cada año".

Garbajosa comentó que "todo el trabajo del equipo, esa reivindicación positiva, tiene ese reconocimiento en este acto. El currículum de estas chicas es espectacular, y por fin ahora se le da valor. Creo que hemos sido pioneros en la apuesta por el baloncesto femenino, y estamos orgullosos de que muchos deportes hayan seguido nuestra estela", sentenció el presidente de la FEB.

Tras la entrega de unas camisetas del equipo con los nombres de Sánchez y Calvo a la espalda. presidente y vicepresidenta en funciones estuvieron unos minutos departiendo con todas las jugadoras y cuerpo técnico antes de abandonas el pabellón del Consejo Superior de Deportes.