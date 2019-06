Paredes: "Siempre es más fácil ponerse del lado de las campeonas"

Redacción deportes, 24 jun (EFE).- Irene Paredes, defensa de la selección española femenina, lamentó este lunes la eliminación de su equipo del Mundial de Francia tras perder 1-2 ante Estados Unidos y declaró que para la árbitra del duelo, Katalin Kulcsár, fue más fácil pitar a favor del equipo campeón.

Estados Unidos se clasificó para los cuartos de final gracias a dos goles de penalti que transformó la centrocampista Megan Rapinoe. En concreto, el segundo, cometido por Virginia Torrecilla y revisado por el VAR, no gustó a la jugadora del París Saint-Germain

"Claramente confío en Virginia y en mi equipo y si dice que no es penalti... no me meto en conflicto con las arbitras, pero siempre es más fácil ponerse a favor de las campeonas", dijo en declaraciones a Gol Televisión.

Paredes reconoció que fue "muy duro irse" del Mundial después de plantar cara a la selección favorita, de haber disputado un encuentro con "opciones" y de haber firmado ·un buen campeonato".

"Hemos tenido motivos para hacer algo más e irse con dos penaltis es durísimo. Vilda (seleccionador de España) nos ha dicho que es para estar orgullosos. Nos dieron por muertas antes del partido, hemos dado la cara, pero al final te vas. Crecemos cada partido, así lo demostramos. Entrenamos para eso, hay un grupo excepcional y vamos a seguir", concluyó.