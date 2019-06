Israelíes y palestinos, apáticos ante el foro económico de Baréin

Jerusalén, 24 jun (EFE).- El foro de Baréin, que mañana debatirá la propuesta estadounidense de inversiones como primera parte de su plan de paz para el conflicto palestino-israelí, no desata pasiones entre sus supuestos beneficiarios: la opinión pública israelí no lo considera relevante y los palestinos lo rechazan de pleno.

"Hasta ahora, el evento no está teniendo un gran impacto entre el público israelí", remarca a Efe Owen Alterman, analista y corresponsal de Asuntos Diplomáticos del canal de noticias israelí I24, que añade que hay que tener en cuenta que "el foro aún no ha empezado".

"Cuando se desarrolle la conferencia este martes y miércoles y esta cope el protagonismo en los titulares de los periódicos y en los canales de televisión israelíes, recibirá más atención", cree Alterman, que recuerda que los ciudadanos de este país otorgan "un gran apoyo" al presidente estadounidense, Donald Trump.

El hecho de que ningún representante oficial palestino o israelí participe en la cita ha reducido el interés por una reunión de la que muchos no esperan resultados tangibles o realistas, remarcan a Efe varios analistas.

"Si el ministro de Finanzas israelí, Moshe Kahlón, participara en el foro, con lo que implicaría la presencia de un dirigente de israelí en un país árabe (con el que Israel no mantiene relaciones oficiales), esto sería un hecho sin precedentes con mucho más impacto", considera Alterman.

Para éste, la iniciativa de Estados Unidos de impulsar este foro en Manama -que contará con la presencia de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Jordania entre otros- supone un enfoque diferente a las estrategias abordadas para el conflicto palestino-israelí de los últimos 30 años.

"Se está probando algo nuevo", destaca, y puntualiza que "la Administración estadounidense espera resultados de este evento a corto plazo", para que se empiecen a implementar "a medio término" y se traduzcan en proyectos a largo plazo sobre el terreno que mejoren la situación económica de los palestinos.

Para ello, los países árabes deben unirse a la iniciativa y "está por ver si esto llegará a suceder", advierte.

Amir Oren, columnista del diario israelí Haaretz, es menos precavido y opina abiertamente que "todo el foro de Manama es una broma", que muestra "la incompetencia" de la Administración Trump y del resto del equipo encabezado por su yerno y asesor, Jared Kushner.

"No entienden nada sobre Oriente Medio si creen que pueden comprar la cooperación ofreciendo mucho dinero a los nativos. Esta no es la manera de actuar", critica Oren, que considera que por esto los prolegómenos del foro no están teniendo mucho seguimiento en Israel, cuyos miembros gubernamentales "no fueron invitados".

Los problemas económicos de los territorios palestinos, advierte, "no se pueden abordar fuera de contexto" - la ocupación, el bloqueo de Gaza o la situación de los refugiados - y coincide con la parte palestina en que el marco para tratar sobre una resolución del conflicto "debe ser político".

Los palestinos, cuyo liderazgo rechaza el encuentro que tendrá lugar mañana y pasado, no han ocultado su absoluto escepticismo, señala a Efe el analista Sam Bahour.

No solo rechazan a Estados Unidos como único mediador en un hipotético proceso de paz con Israel, sino que rompieron sus vínculos con la Administración estadounidense tras el reconocimiento de Trump de Jerusalén como capital israelí y el traslado de su embajada.

"La conferencia de Baréin es parte de las actividades que la Administración de Trump ha adoptado, y colectivamente (para los palestinos) tiene un impacto muy negativo", señala Bahour.

"No son eventos neutrales, sino actos que parecen estar destinados a perjudicar la sociedad palestina e intentar que los palestinos acepten la ocupación militar como una situación permanente", agrega.

Para este analista, la propuesta estadounidense parece destinada al fracaso.

La Casa Blanca desveló el sábado parte del contenido de la propuesta, basada en conseguir inversiones para los palestinos e impulsar las economías de Egipto, Israel, Jordania y el Líbano con un plan a diez años vista.

Este "no tiene potencial para contribuir positivamente a un futuro que los palestinos puedan aceptar", asegura Bahour, que tacha el foro de ser "una boda celebrada sin sus protagonistas".

"Todo el proceso se está implementando bajo el argumento de que es para el desarrollo de la economía palestina, pero sin los palestinos como parte del proceso", denuncia.

Solo un empresario palestino de la ciudad cisjordana de Hebrón, Ashraf Jabari, dedicado a la venta de coches usados, consta en la agenda oficial del foro. Y lo ha hecho con el rechazo de la opinión pública y de las instituciones, que le acusan de tener vínculos con organizaciones colonas israelíes.