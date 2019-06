Denís Suárez: "Ojalá Neymar vuelva al Barça"

Vigo, 24 jun (EFE).- El centrocampista del Barcelona Denís Suárez avaló este lunes el regreso del brasileño Neymar Júnior al conjunto azulgrana porque es un "grandísimo" jugador, aunque aseguró desconocer el futuro del atacante del París Saint-Germain.

"En el vestuario no se ha hablado -sobre la vuelta de Neymar- porque estamos todos de vacaciones. No sé si volverá a no. Si vuelve se le acogerá con los brazos abiertos porque es un grandísimo jugador y cuando estuvo nos ayudó muchísimo. Por mí, ojalá vuelva", manifestó el internacional español.

Neymar se encuentra actualmente recuperándose de un lesión en los ligamentos del tobillo derecho sufrida durante el partido amistoso preparatorio frente a Catar celebrado el pasado 5 de junio.