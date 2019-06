Carolina Marín: "Espero ser incluso mejor que antes"

Madrid, 24 jun (EFE).- La española Carolina Marín, campeona olímpica, triple campeona del mundo y cuatro veces campeona de Europa de bádminton, aseguró en una entrevista con EFE que tras superar la lesión de rodilla espera "ser incluso mejor que antes" gracias a la "fuerza en las piernas" y la "confianza" en ella misma.

La jugadora de bádminton se lesionó en el ligamento cruzado de la rodilla derecha el pasado 27 de enero durante la final del Indonesia Open y tiene en mente jugar el Mundial, que se disputa del 19 al 25 de agosto en Basilea (Suiza), pero siempre sin poner en riesgo el "objetivo principal" que es revalidar el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Pregunta: Se cumplen casi cinco meses de la lesión, ¿cómo se encuentra?

Respuesta: Me encuentro muy bien. Solo puedo sacar cosas buenas de este proceso ya que me ha hecho mejorar muchos aspectos tanto a nivel persona como a nivel deportivo. Le hemos podido dedicar mucho tiempo a pequeños detalles, que por el calendario tan completo que tengo casi es imposible en mejorar detalles en el aspecto técnico y físico. Además, mi rodilla está respondiendo muy bien, que es la noticia más gratificante que puedo tener.

P: Hace un mes comentó que junio era clave para recuperar la musculatura tras tanto tiempo con la pierna inmovilizada.

R: Quizá este a un 90 por ciento a unos dos meses de que pueda volver a competir. De momento la musculatura la tengo, aunque me falta un poquito más, pero ya me empiezo a mover casi con normalidad en la pista y vamos recuperando las sensaciones de antes,

P: ¿Qué es lo que más ha aprendido de este proceso tan diferente?

R: Yo creo que lo que más he aprendido ha sido a sobreponerme a otro obstáculo y sobre todo a desarrollar la paciencia, algo complicado para mí porque soy una persona muy nerviosa y activa (rie); pero sí desarrollarla en el sentido de tomarnos el tiempo que la rodilla necesite.

P: ¿Cuán importante ha sido el aspecto psicológico durante su recuperación?

R: Desde luego que ha sido igual de importante que antes. Con mi psicóloga, María, hablo todos los días de cómo va el proceso. Lo que más hemos controlado ha sido el tema emocional, de cómo me voy encontrando de sensaciones, y de momento ahora hay que empezar a trabajar en no tener miedo a hacer el mismo gesto o a hacer los desplazamientos que yo hacía antes para que no me cause ningún daño en la rodilla.

P: ¿En algún momento ha tenido miedo a no volver a ser la de antes?

R: Eso se me pasó por la cabeza cuando me dijeron que tenía la rotura. Sí que se me ha pasado por la cabeza el decir que quizá no volvía a ser la Carolina de antes. Pero esto se me pasó una vez que volví a trabajar y sobre todo con las sensaciones que estoy teniendo a día de hoy. No tengo ninguna duda de que espero volver a ser incluso mejor que antes en el sentido de tener más fuerza en las piernas, de tener más confianza conmigo misma y de enfrentarme a cualquiera que se me ponga por delante; en eso confío en mí misma.

P: Comentó antes que tiene el Mundial en mente, pero que no sabe si llegará, imagino que su objetivo sigue siendo revalidar el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

R: Efectivamente, ese sigue siendo nuestro principal objetivo. Desde que me lesioné, ese objetivo no se nos ha quitado de la cabeza. El Mundial lo tenemos ahí, pero tampoco es que nos corra mucha prisa y veremos cómo va respondiendo la rodilla y cuáles son mis sensaciones, en cuanto a confianza conmigo misma. También esperaremos un poco a que salga el cuadro principal, el 5 de agosto, para ver a qué oponentes me voy a enfrentar y cuántas rondas podríamos pasar.

P: Pensando también en el 'ránking' para lograr la plaza en Tokio 2020.

R: Sí. He bajado en el 'ránking' durante este tiempo, pero una vez vuelva a competir espero conseguir puntos para seguir subiendo y poder salir como cabeza de serie para los Juegos.