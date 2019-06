Setenta activistas medioambientales detenidos en protesta en Nueva York

Nueva York, 23 jun (EFE).- Setenta activistas medioambientales fueron detenidos ayer sábado en Nueva York durante una protesta ante la sede del periódico The New York Times (NYT) por su cobertura de la crisis climática, según informaron este domingo la organización a la que pertenecen y medios locales.

Se trata de un nutrido grupo de activistas de Extinction Rebellion que colgaron carteles en la fachada del edificio que aloja al NYT, cercano a Times Square, y también en la de la estación de autobuses situada enfrente, además de tumbarse en medio de la avenida, paralizando el tráfico de vehículos, indica el canal CBS.

Una portavoz de Extinction Rebellion dijo a ese medio que el objetivo de la protesta era instar al periódico a informar sobre "la emergencia climática" para que la gente "pueda pedir respuestas más radicales" al problema.

La Policía local arrestó a 67 personas y el domingo por la tarde aún no se conocían los cargos, ni Efe obtuvo respuesta sobre los mismos al contactar a la autoridad. Otros tres activistas fueron detenidos por la Policía responsable de la estación de autobuses.

El grupo subió a Twitter fotos de la protesta, en la que una multitud de personas portaba lemas como "crisis climática = asesinato en masa", y este domingo divulgó un vídeo donde pide al NYT "tomar el liderazgo y hacer posible un cambio radical cubriendo la crisis climática como la amenaza que supone para la vida humana".

Asimismo, este domingo el grupo denunció que uno de los detenidos en la estación de autobuses es un periodista que estaba cubriendo la protesta, Daniel Nigro, y alegó que estuvo retenido 10 horas y se le requisaron la cámara, el teléfono y la credencial de prensa.

Otro periodista, Ford Fischer, citado en Twitter por la organización, afirmó que Nigro fue puesto en libertad "tras ser detenido por tomar fotos de Extinction Rebellion en un espacio público, e imputado por entrar ilegalmente en una propiedad".

El periódico respondió a la protesta diciendo que "no hay una organización de noticias nacional que dedique más tiempo, personal o recursos a producir una cobertura profundamente reporteada para ayudar a los lectores a entender el cambio climático aparte de The New York Times", citado por The Guardian.

La organización medioambiental ha convocado otra reunión este lunes a las puertas del Ayuntamiento de Nueva York, al mediodía, para pedir que el gobierno local "declare un estado de emergencia sobre la crisis climática", y ha abierto una página en la plataforma GoFundMe para sufragar los gastos legales de sus "rebeldes".