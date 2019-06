Para Vettel el podio de Leclerc es "la única satisfacción"

Redacción deportes, 23 jun (EFE).- El alemán Sebastian (Vettel), quinto en el Gran Premio de Francia, afirmó tras la carrera que el podio de su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, es "la única satisfacción" del fin de semana en el circuito Paul Ricard.

"El ritmo del tercero al quinto creo que fue bastante similar, así que fue bastante difícil", explicó Vettel en declaraciones que reproduce Motorsport.com.

"Tuve una carrera en solitario, en un quinto lugar aislado. El primer relevo estuvo bastante bien, creo que estábamos atrapando a Charles y a Max (Verstappen), pero en el segundo sufrí un poco más con el equilibrio, no tenía toda la confianza necesaria en la parte de atrás", explicó.

"Pero, en general, el ritmo de Charles, Max y yo mismo fue prácticamente el mismo durante toda la carrera. Incluso si hubiera alcanzado a Max, habría sido muy difícil pasarle", agregó.

"Queríamos cerrar la brecha con Mercedes, y no lo hicimos. Así que en ese sentido tenemos que ser sinceros, fallamos. Pero creo que, sin embargo, intentamos todo lo que pudimos, creo que el podio de Charles es al menos un poco, ¿cómo puedo decir? No es un alivio, algo dulce... no, realmente no es eso. Un poco de satisfacción, sí. Pero como dije, el gran objetivo era venir aquí y eliminar la diferencia con ellos, y desafortunadamente nuestras piezas no funcionaron como esperábamos", precisó.