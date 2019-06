Música, museos y comida arcoíris reciben fiesta del WorldPride de Nueva York

Nueva York, 23 jun (EFE).- Con música, museos y comida con los colores de la bandera arcoíris que simboliza la visibilización del colectivo LGTBI, Nueva York celebra la "Semana Grande" del WorldPride, el Orgullo Mundial, con eventos que van más allá del gran desfile que inundará Manhattan el próximo 30 de junio.

La Gran Manzana acoge este año el Orgullo Mundial, celebrado cada dos años y que en su anterior edición recaló en Madrid, para conmemorar los cincuenta años de las revueltas del bar gay Stonewall Inn, cuando tras una redada policial en la noche del 28 de junio de 1969 comenzaron unos disturbios que dieron lugar a la lucha por los derechos LGTBI.

Este año la marcha bajará la Quinta Avenida desde la calle 26 y después se dirigirá al oeste por la calle 8 para llegar a Christopher Street y pasar por delante del Monumento Nacional del Stonewall, el Memorial a las víctimas del Sida y terminar en el barrio de Chelsea, entre la Séptima Avenida y la calle 23.

Pero antes de eso, durante todo el mes de junio, Nueva York se ha vestido con los seis colores de la bandera LGTBI, en un estallido de diversidad que se vive al máximo esplendor esta última semana de junio.

GASTRONOMÍA

El arcoíris no solo ondea por la ciudad, sino que también se traslada a los platos. Es el caso de numerosos postres -sobre todo-, como galletas, bizcochos o helados que se tiñen de los tonos LGTBI.

Las pastelerías del reputado chef Thomas Keller apuestan por unas galletas de siete capas (una por cada color) con una de mermelada de albaricoque y frambuesa por encima. Aparte de sumarse a la visibilidad, todos los beneficios derivados de la venta de estos dulces se destinarán a la organización de servicios para la comunidad LGTBI del Hetrick-Martin Institute.

Por su parte, Cookie DO NYC, una tienda que vende masa de galletas sin hornear, una delicia para los estadounidenses, apuesta por hacer una mezcla de diferentes colores con motivo del Pride. El 20 % de cada una de las porciones de masa irá destinado a The Center, un grupo en defensa de los derechos LGTBI.

Por otro lado, el 28 de junio, aniversario del Stonewall, tendrá lugar el Savor Pride, un evento culinario que se celebra anualmente y que cuenta con la participación de chefs del colectivo y aliados de la causa, como Renee Blackman o Julia Turshen.

Durante toda esa noche se celebrarán eventos de cocina, demostraciones y por supuesto degustación de lo que se cocine para todo aquel que adquiera las entradas, que cuestan 70 dólares, con todos los beneficios para la organización sin ánimo de lucro God's Love We Deliver (Entregamos el Amor de Dios, también en defensa de los derechos LGTBI).

MUSEOS

Las principales galerías de Nueva York también se han sumado a las celebraciones del WorldPride en la primera vez que tiene lugar en Estados Unidos a nivel internacional, con numerosas exhibiciones que tienen un punto clave en común: el Stonewall.

Así, el Museo de la Ciudad de Nueva York apuesta por "PRIDE: Photographs of Stonewall and Beyond" (Orgullo: fotografías de Stonewall y más allá), con las instantáneas de Fred McDarrah, que retrató el estallido de las protestas y a algunos de sus protagonistas principales, que se podrá disfrutar hasta el mes de noviembre.

El Museo Leslie-Lohman de Arte gay y lésbico apuesta por estudiar cómo afectó al arte la revuelta del Stonewall con una exposición que repasa las dos décadas posteriores y su influencia en artistas como Robert Mapplethorpe (que también cuenta con una muestra en el Museo Guggenheim) o Andy Warhol (que disfrutó de la suya en el Whitney hasta abril).

El Museo Whitney, precisamente, organiza un tour gratuito todos los viernes desde finales de mayo y hasta el último de septiembre alrededor del barrio de Chelsea donde exploran su historia queer.

El Museo Metropolitano de Arte (Met) apuesta por su parte por la estética camp, lo femenino y generalmente asociado con la "pluma", con su exposición basada en el ensayo "Notes on Camp" (Apuntes sobre Camp) de la escritora Susan Sontag.

La exhibición "Camp: Apuntes sobre moda", que cuenta con vestidos basados en esa estética y entre los que se encuentran piezas diseñadores como el español Palomo Spain o el japonés Tomo Koizumi, fue también el tema central de la reconocida Met Gala y podrá disfrutarse hasta el 8 de septiembre.

Asimismo y hasta mediados de julio, la biblioteca pública de Nueva York acode la exposición "Love & Resistance: Stonewall 50", con la que rinde su particular tributo al icónico bar donde estalló la chispa que impulsó el movimiento LGTBI.

MÚSICA

Si bien el plato fuerte llegará el día 30 con un concierto de Madonna que cerrará el mes y las festividades del WorldPride en la Gran Manzana, a lo largo de todo junio se han sucedido eventos que mezclan la música con el teatro, la fiesta y el baile.

La "Ambición Rubia" clausurará los dos días de fiesta dance "Pride Island" (Isla del Orgullo), apenas dos semanas después de lanzar su decimocuarto álbum, "Madame X", y como una nueva muestra de su apoyo al colectivo LGTBI, después de que en Año Nuevo apareciera por sorpresa en el Stonewall.

La apertura correrá a cargo de la cantante jamaicana Grace Jones, otro de los iconos del movimiento.

Por otro lado, Broadway acoge un nuevo musical, "Camp Morning Wood" (Campamento Erección Mañanera), una obra en la que los protagonistas actúan desnudos, y en la que una pareja gay recién comprometida acaban por accidente en un resort nudista de homosexuales. La obra arrancó el 7 de junio y se representará hasta el siete de julio en el teatro Peter Jay Sharp.