Mondelo: "Vamos a aprender mucho de este partido contra Gran Bretaña"

Fuenlabrada , 23 jun .- Lucas Mondelo, seleccionador español de baloncesto femenino, se refirió al triunfo de su equipo ante Gran Bretaña por 67-65 en el último duelo preparatorio para el Eurobasket, y consideró que este les puede servir para aprender pensando en cuando se midan a las británicas en la cita continental.

"Ha sido cara o cruz. A ratos merecíamos ganar y a ratos más largos merecíamos perder. La valoración es positiva, no por la victoria, sino porque hay mucho vídeo y muchas cosas de las que podemos aprender para el partido que realmente vale. Vamos a aprender mucho de este partido", dijo.

"A la gente le puede sorprender pero han sido primeras de grupo en su ventana. Es un tapado, complicado porque te cambian todo y como tengan el día en el tiro de tres... No van a ser campeonas de Europa pero te pueden penalizar y obligarte a un cruce o que puede ser peligroso en un cruce", explicó.

Mondelo opinó que tuvieron 'muchas lagunas de concentración' pese al triunfo. "Hemos estado menos en el yo al servicio de nosotras y más pensando hacia dentro, hacia nosotras mismas. Esa no es nuestra identidad, así no le ganamos a nadie porque no vamos sobrados de nada", señaló.

Además dejó claro que el objetivo en el Europeo es lograr una plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: "Se puede ir por el camino bonito de estar en semifinales o llegando a cuartos y ganando un partido más. El objetivo es llegar a cuartos porque tienes dos partidos para ir".