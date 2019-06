Feliciano: "Podría haber ganado Queen's y dejarlo, pero me gusta lo que hago"

Londres, 23 jun (EFE).- Feliciano López (Toledo, 1981) llega a la sala de prensa y cae rendido sobre la silla. A su derecha queda el trofeo de individuales, a su izquierda el de dobles. Ambos le pertenecen. Es el primero en lograr tal éxito desde el australiano Mark Philippousis. Han pasado ya 20 años desde aquella gesta.

El español, sin casi tiempo para tomar un respiro después de una semana que le ha tenido 15 horas y 26 minutos en la pista, atiende a Efe en el club de tenis de Queen's, el torneo que le ha visto vivir las mejores semanas de su carrera.

Pregunta: ¿Cómo se encuentra?

Respuesta: Muy cansado, obviamente, después de una semana durísima y muy exigente, pero a la vez muy feliz porque ha sido la mejor semana de mi vida. Es difícil a veces cuando las cosas pasan tan rápido poder darte cuenta de lo que has conseguido. Espero estos días poder recapacitar sobre todo lo que ha sucedido porque estos momentos son para disfrutarlos.

P: Hace un mes salía de los 100 mejores del mundo por primera vez en 17 años y ahora gana Queen's, con 37 años. ¿Se lo podía imaginar en aquel momento?

R: Pues no, la verdad, pero, al final, cuando uno cree en sus habilidades, en su potencial y hace las cosas bien e intenta seguir luchando y creyendo en uno mismo pues estas cosas pueden llegar a pasar. Es difícil que un jugador de 37 años gane un torneo como este, la realidad es que no lo ha hecho nadie en la historia y al final los número no fallan.

Yo después de Roland Garros tenía confianza en que en algún momento en hierba iba a poder recuperar el año y poder volver a la senda del triunfo y enfocar la temporada. No me esperaba esto, pero luché, fui a Surbiton, fui a la previa de Stuttgart y todo eso ha ayudado a un poquito a tener esta semana fantástica.

P: Si había alguna duda de que iba a seguir compitiendo el año que viene, aquí ha quedado despejada.

R: Mi idea era jugar este año y ver cómo acababa. Si me metía entre los 100 primeros, pues jugar el año que viene los Grand Slam para mantener el récord -Feliciano es el tenista en activo con más Grand Slam de forma consecutiva disputados-.

Al final, es difícil dejar el tenis si todavía eres una persona competitiva. Es verdad que es muy bonito dejarlo en lo más alto. Hoy en algún momento pensaba "gano Queen's en individual y dobles y cuelgo la raqueta y, señores, no me van a ver más".

P: Como hizo Pete Sampras...

R: Exacto, que ganó el US Open y no se le vio más. También es bonito hacerlo de esa manera, pero me gusta lo que hago y mientras esté sano para competir... Obviamente, mi calendario no va a ser de muchos torneos el año que viene. Jugar los Grandes, la Copa Davis, que me encanta y ojalá que tenga la oportunidad. Luego el año que viene está la ATP Cup... Siempre hay cositas nuevas que jugar a pesar de llevar 20 años de carrera. Gracias a este torneo el año que viene seguramente voy a jugar.

P: ¿Cambia mucho cómo se celebra un título con 37 años a cómo se celebraba con 20?

R: Pues mucho porque esto no me lo esperaba y, además, por el momento en el que me llega. Ya cuando gané aquí con 35 años pensé que era lo máximo que se podía hacer y de repente dos años después lo vuelvo a hacer y, además, con el dobles.

Han pasado tantas cosas esta semana, tan bonitas, que no me ha dado tiempo de reflexionar sobre ello. He acabado el individual y no he podido ni celebrar con mi equipo. Me he duchado, he comido algo y me he metido en la pista a jugar el dobles. Creo que esta noche es el momento de reflexionar sobre lo que ha ocurrido esta semana y disfrutar de ello porque son momentos únicos.