Vettel: "No será fácil batir a los McLaren"

Redacción deportes, 22 jun (EFE).- El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que este domingo saldrá desde el séptimo puesto en el Gran Premio de Francia, declaró que no le resultará fácil batir a los McLaren, que salen justo por delante de él en la parrilla del Paul Ricard.

"No sé por qué, pero tras la curva 9 no podía meter la cuarta marcha, y perdí tanto impulso que no tenía sentido acabar la vuelta, así que aborté. Pero luego, en la última, no sé, simplemente no conseguí que el coche funcionara del mismo modo que antes, no lo sentía igual, así que no estoy contento de no poder sacar el máximo", dijo Vettel en declaraciones que reproduce Motorsport.com.

"Creo que tampoco no clasificamos donde deberíamos, pero veamos qué pasa mañana, es una carrera larga", precisó.

A la pregunta de si cree será fácil superar a los McLaren, Vettel contestó: "No. Creo que mostraron un buen ritmo este fin de semana, así que no será fácil, pero... creo que somos más rápidos".

"Ya veremos qué pasa. Es una carrera larga. Será difícil gestionar los neumáticos para ser sincero. Pero estoy seguro de que en la carrera las cosas se calman un poco más y debería sentirme mejor", agregó.