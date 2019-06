Sainz: "Hacía tiempo que no estaba tan cerca de los de cabeza"

Redacción deportes, 22 jun (EFE).- El español Carlos Sainz (McLaren) declaró este sábado, tras acabar sexto en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Francia de Fórmula uno, que "hacía tiempo" que no estaba "tan cerca de los de cabeza", aunque precisó que "quizás" no ha "ido cómodo en todo momento".

"Primero de todo, enhorabuena al equipo porque es un resultado muy bueno para todos, quinto y sexto, batiendo a algún que otro coche importante, así que hay que felicitarles, darles la enhorabuena y seguir trabajando duro", dijo Sainz a Movistar F1.

A la pregunta de si cree que es especial batir a un Red Bull y a un Ferrari, Sainz dijo: "He estado cerca. Hacía tiempo que no estaba tan cerca de los de cabeza y eso que para mí ha sido quizás un fin de semana más complicado del año. He sufrido con el coche. Quizás no he ido cómodo en todo momento".

"En la clasificación he mejorado un poco, pero me ha faltado esa comodidad que tenía en sitios como Mónaco, Canadá... He ido siempre un pasito por detrás y quizás los experimentos de ayer me hicieron empezar un poco por detrás y no he llegado a recuperarlo de todo, pero contento porque el coche tiene potencial", agregó.

Al referirse al hecho de que el equipo montó los neumáticos medios en la Q2, Sainz comentó: "Era lo planeado, pero otro experimento más. Ese sí que ha funcionado y nos da ventaja para mañana".

"Hay que pensar y preparar la estrategia, aunque creo que todo el mundo va a intentar ir a una parada. Hay que tener en cuenta el calor que va a hacer mañana y cómo va a afectar eso a los neumáticos. La salida, como siempre aquí, es muy importante. A ver qué pasa", señaló el madrileño.