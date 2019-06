Ricky Rubio: "Me gustaría ganar un anillo pero no a cualquier precio"

Alcobendas , 21 jun .- El español Ricky Rubio (El Masnou, 1990) afronta uno de los veranos más importantes de su carrera, en el que podrá decidir su destino en la NBA como agente libre y también pelear por el Mundial con la selección española si tiene la posibilidad de ir convocado.

Antes de que todo eso suceda, presentó en Madrid la tercera edición del campus de Brains International Schools que lleva su nombre. EFE le entrevistó en exclusiva.

Pregunta: Está presentando su campus de verano. ¿Cuál es el mejor consejo que le han dado en su carrera y de quién vino?

Respuesta: He tenido bastantes pero mi padre siempre decía que lo importante es disfrutar cuando salía enfadado de un partido porque no había ido bien. El recuerdo que te llevas es si has disfrutado o no y el mejor consejo que me han dado es que disfrute.

P: Es uno de los bases con más cartel de la competición. Ahora será agente libre. ¿Cómo afronta este verano?

R: Lo afronto con mucha ilusión. Es un verano especial, que va a marcar mucho mi carrera y en el que tengo muchas expectativas,

P: El otro día publicó un mensaje que sonaba a despedida de Utah. ¿Descarta seguir allí?

R: Sí. Han fichado un base titular y yo creo que aún puedo ser pieza importante de un equipo siendo titular. Espero poder encontrar un proyecto que encaje realmente con mis expectativas.

P: ¿Qué balance hace de su paso por los Jazz?

R: Muy bueno. Han sido dos años magníficos tanto a nivel individual como colectivo, a un alto nivel. Me llevo un recuerdo estupendo, todo sería bonito.

P: ¿A qué estaría dispuesto a renunciar para incorporarse a un equipo que aspire al anillo de campeón?

R: Tienes que valorar muchas cosas y ahora estoy en un momento de mi carrera en el que creo que aún puedo dar mucho físicamente. Tengo que aprovechar que voy a estar en uno de los momentos más óptimos mental y físicamente. Me gustaría ganar un anillo pero no a cualquier precio, al final lo que quiero es sentirme importante.

P: ¿Hay algún jugador con el que le gustaría compartir vestuario especialmente?

R: Siempre piensas en jugar con los mejores y aprender. He tenido la suerte de jugar con grandes estrellas no solo en la NBA sino también en la Selección y he aprendido mucho de ellas. Hay varios jugadores. Ahora estamos hablando mucho de Kawhi Leonard, es un jugador cuyo estilo de juego me atrae mucho. Pero hay varios más. Lebron James, Kevin Durant o Stephen Curry son jugadores que podrás decir siempre que has jugado con un 'Hall of fame'.

P: ¿Se plantea regresar a Europa?

R: No

P: ¿Le gustaría que la firma de un nuevo contrato no implicara su ausencia con la selección en el Mundial de China?

R: Será una de las primeras cosas que hablaré con el equipo cuando firme con quien sea, que pueda ir a la Selección

P: En esa cita no va a estar por lesión Pau Gasol. ¿Qué supone su ausencia para el equipo?

R: Ha sido el líder indiscutible no solo en la pista sino también fuera. Ha sabido decir cada cosa en el momento adecuado y creo que su voz se va a echar mucho en falta aunque podemos aprender de la experiencia que nos ha dado y ser sus discípulos en ese sentido.

P: Le pregunto por otro Gasol, por Marc. También por Serge Ibaka. ¿Le sorprendió ver a los Raptors coronarse como campeones de la NBA?

R: Si lo dices al principio de temporada sí que podían ser aspirantes pero no de un calibre como fue al final. Tenían las piezas correctas y añadieron a Marc, que creo que les ayudó muchísimo a tener más armas de cara a la final. Además tuvieron un poco la suerte de las lesiones de Golden State.

P: ¿Qué le ha parecido la final de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Barcelona?

R: Muy interesante. Como aficionados lo hemos disfrutado muchísimo, ha sido una serie de mucho talento y de muchas correcciones. Al ser tan ajustada también ha hecho mucho al baloncesto.