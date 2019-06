Los mauritanos votan con normalidad en comicios para elegir nuevo presidente

Nuakchot, 22 jun (EFE).- Más de millón y medio de mauritanos votan con normalidad desde esta mañana en los comicios presidenciales para elegir al sucesor del jefe de Estado saliente, Mohamed uld Abdel Aziz.

Al mediodía, fuentes de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) dijeron a Efe que se había registrado una participación del 30 % del electorado.

La jornada está transcurriendo sin incidentes, a excepción de casos de electores que no encuentran sus colegios o que protestan porque sus nombres no aparecen en el censo electoral.

Aziz, que lleva once años en el poder, no puede presentarse a un tercer mandato por imperativo constitucional, pero no esconde que tiene a su candidato favorito en la persona de su exministro de Defensa Mohamed uld Ghazouani.

Frente a él hay cinco candidatos más -síntoma de que la oposición no ha sabido consensuar un nombre común, aunque hayan prometido apoyarse entre sí en caso de una segunda vuelta-: Sidi Mohamed uld Boubacar, Biram Dah Abeid, Mohamed uld Maouloud, Mohamed Lemine El Mourteji y Kane Hamidou Baba.

Los seis candidatos han votado todos en Nuakchot siguiendo un horario establecido en consenso con la CENI, que supervisa todo el proceso, y todos ellos han hecho declaraciones tras haber emitido sus votos.

Con excepción de Ghazouani, los demás han expresado dudas sobre la transparencia del escrutinio, y Kane ha afirmado, por ejemplo, que hay grandes riesgos de falsificación en las zonas más aisladas debido a la ausencia de periodistas o de observadores (como los enviados por la Unión Europea, la ONU o las embajadas occidentales).

Kane, candidato que dice defender a la población negromauritana, aseguró que no aceptará que se tuerza la voluntad del pueblo mauritano de ninguna manera.

El candidato Dah, que en las pasadas presidenciales fue el segundo más votado, anunció que permanecerá al lado del pueblo si este decide bajar a las calles para rechazar así "la alteración de las elecciones", una tentación que ha conducido a otros países a "laberintos".

En cuanto a Maouloud, criticó a la CENI por considerarla una institución muy ligada al oficialismo: "Hay disposiciones técnicas de las que nada sabemos, ni tampoco cómo son utilizadas", dijo, y citó el fichero electoral y el mecanismo de recogida de resultados.

El proceso electoral -subrayó- "no se ha desarrollado de manera íntegra", y citó al respecto la licitación para la confección de los boletines de voto, ganada por un empresario próximo al Gobierno.

Por su parte, Boubacar denunció que se han registrado expulsiones de presidentes de colegios electorales por la presión de personalidades influyentes, lo que permite suponer la falta de transparencia en los comicios.

Sin embargo -resaltó-, el pueblo mauritano no aceptará la manipulación de los resultados.

Frente a estas acusaciones más o menos directas, Ghazouani negó haberse beneficiado de ninguna clase de trato preferencial por parte del Estado y se felicitó por el clima de seguridad en que se desarrollan las votaciones.

Su argumento, casualmente o no, ha sido el mismo que el expresado por el presidente Aziz en el momento de depositar su voto; de hecho, no ha tenido reparos en pedir el voto para Ghazouani como el mejor garante de la paz y la seguridad en el país.

Pocos dudan de la victoria de Ghazouani -en Mauritania los candidatos apoyados por el Gobierno siempre han sido vencedores-, pero queda todavía la incertidumbre de saber si será necesaria una segunda vuelta en caso de que Ghazouani no logre la mitad más uno de los votos.

Si se hace necesaria la segunda vuelta, se celebrará el 6 de julio.