María Muñoz y Pere Marsinyanch, dos opciones de medalla en los Roller Games

Barcelona, 22 jun (EFE).- La patinadora bilbaína María Muñoz ('roller freeskate') y el catalán Pere Marsinyanch (artístico) son dos de las principales opciones de éxito del patinaje español en la cita de los Juegos Mundiales, que se disputarán en Barcelona del 4 al 14 de julio.

Los primeros contactos de ambos patinadores están ligados a la familia y los amigos, los verdaderos artífices de sus éxitos actuales. Los tatuajes en el cuerpo de María constituyen una prueba fehaciente de su pasión por una disciplina, que nació en la calle y creció a pasos agigantados.

En el caso de Marsinyach, un festival organizado en su lugar de residencia (Cardona, Barcelona), y la escasa oferta deportiva, influyeron en su decisión de comenzar con el patinaje artístico. "Cuando tenía dos o tres años me llevaron a ver el Festival Anual de Patinaje, que dura como tres horas. Mis padres pensaban que me iba a quedar dormido. Fue al revés, me quedé embobado", recordó Pere, quien empezó a patinar con un grupo de amigos. Ahora solamente queda él.

Para María, una pista de 'skate' de su Bilbao natal supuso el punto de partida de una carrera que la trajo a Barcelona hace ya siete años. "Yo vine a estudiar un máster de postproducción audiovisual, que compagino actualmente con el patinaje", destacó.

Los rivales a batir de esta veterana patinadora se concentran en Francia: "Vengo de competir la semana pasada en Montpellier. Únicamente entrenas media hora antes de competir y las rampas que se usan allí son grandes y diseñadas para las competiciones, diferentes a las de aquí".

A diferencia de Marsinyach, que acaba de revalidar el título de campeón de España, María buscará redimirse tras la sexta plaza obtenida en los FISE Series de Montpellier: "Piensas en realizar todos los trucos y cuando te caes te frustras". La japonesa Chihiro Azuma es la rival a batir en la próxima competición, tras su éxito en Francia.

La diferencia salarial entre hombres y mujeres es un problema recurrente en las competiciones. María denuncia que el premio en metálico de los hombres es hasta cuatro veces superior que las mujeres. "Ahora sobrevivo porque me ayudan los patrocinadores", destacó la patinadora, sobre la precariedad de su deporte. Su nombre se une al de una lista interminable de 'riders' que denuncian esta situación.

En una perspectiva opuesta, Marsinyach se enfrentó desde pequeño a las voces que criticaban su pasión por un deporte considerado no apto para hombres: "Hay deportes como el patinaje artístico que ocurre lo contrario a lo habitual: es la parte masculina la discriminada".

Ganarse la vida con su disciplina es complicado para ambos. Los títulos obtenidos no les eximen de compaginar los entrenamientos y citas deportivas con otras ocupaciones. "He acabado la carrera y en enero de este año acabé el máster", reveló Marsinyach, aunque señaló que desde hace unos meses está "volcado totalmente en su deporte", además de su faceta como coordinador de espectáculos de patinaje.

María abrió recientemente su escuela de patinaje Rollsport Academy. Para ello comenzó a "ser más selectiva" y renunció a varias competiciones. De su escuela destaca que la edad no es un problema, al recordar que su alumno mayor "tiene 40 años".

Las caídas son un una parte inherente a su carrera deportiva. El miedo a ellas no parece una opción para Marsinyach: "Es el pan de cada día, para aprender algo tienes que caerte". La patinadora bilbaína coincide con la aseveración y afirmó: "La pasión nunca se va".

"A mí me ha aportado muchísimo. Desde el esfuerzo, aprender a perder, a ganar, la dedicación? El patinaje tiene algo que hace que la competición sea muy sana. Te hace apreciar mucho la rivalidad, la amistad, el compañerismo del equipo", señaló el patinador catalán, bicampeón de España de patinaje artístico.

María, en su faceta como monitora de patinaje, destacó que su modalidad "es uno de los deportes más completos que hay", y apuntó que el valor del esfuerzo y la posterior recompensa es un factor añadido a la disciplina.

El futuro, para ambos, seguirá ligado de forma directa con unos patines. Pero Pere Marsinyach se ve fuera de las pistas. "Aún no soy mayor, pero es un deporte que requiere estar en cada entreno al máximo potencial", opinó, ante la posibilidad de seguir en activo para el siguiente lustro.

Su objetivo para los 'World Roller Games' está claro para ambos. "Si hago podium, estaría contenta, pero últimamente la presión no me sienta bien", sentenció María, que espera sentirse tranquila de cara a la competición y hacer "su mejor patinaje". No olvidar nunca el porqué de su trabajo es su motivación diaria. "Mi objetivo es disfrutar en pista", resumió Marsinyach .

Disputar el evento de los World Roller Games en Barcelona no deja de ser especial. "Más no se puede pedir", aseguró el patinador artístico. Para María, su cima está en los Juegos de París (2024), y con el sueño de que su modalidad se convierta en olímpica.