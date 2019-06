José Hernández, nuevos líder tras la sexta etapa, ganada por Mendoza

Bogotá, 22 jun (EFE).- El ciclista José Tito Hernández, del equipo Orgullo Paisa, se convirtió este sábado en el nuevo líder de la Vuelta a Colombia tras la sexta etapa, la primera de ellas en la que hubo un premio de montaña y en la que Omar Mendoza (Coldeportes Strongman 4WD Renta Car) se alzó con el triunfo.

Mendoza, oriundo de los Llanos Orientales colombianos, venció en la etapa de 172,2 kilómetros entre Puerto Boyacá y Rionegro, localidad del departamento de Antioquia (noroeste).

Con un tiempo de 4 horas, 49 minutos y 40 segundos, Mendoza superó a Wálter Pedraza (GW Shimano) y a Álvaro Duarte (Mixto 1), que llegó a tres segundos.

"Queríamos mover la etapa. Me sentía con muchas ganas. La idea era llegar adelante para sacar diferencias en la carrera y disputar la general. He medido y me alcanzó para ganar", dijo Mendoza.

Por su parte, Hernández es el nuevo líder de la general en la Vuelta a Colombia con un acumulado de 23 horas, 46 minutos y 34 segundos, seguido de Mendoza a 24 segundos y Duarte a 37.

La séptima etapa tendrá lugar mañana en la ciudad de Medellín con un circuito de 100 kilómetros.

- Clasificación sexta etapa:

.1. Ómar Mendoza (Coldeportes Strongman) 4:49:40

.2. Wálter Pedroza (GW Shimano) mt.

.3. Álvaro Duarte (Mixto) a 3

.4. Héiner Parra (GW Shimano) a 3

.5. José Tito Hernández (Orgullo Paisa) a 3

- Clasificación general:

.1. José Tito Hernández (Orgullo Paisa) 23:46:34

.2. Ómar Mendoza (Coldeportes Strongman) a 24

.3. Álvaro Duarte (Mixto 1) a 37

.4. Héiner Parra (GW Shimano) a 39

.5. Wálter Pedraza (GW Shimano) a 40

.6. Edward Beltrán (Team Medellín) a 50

.7. Robigzon Oyola (Team Medellín) a 1:02

.8. Kevin Cano (Orgullo Paisa) a 1:03

.9. Óscar Sevilla (Team Medellín) a 1:20

10. Frank Osorio (Coldeportes Strongman) a 1:23.