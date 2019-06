Jonathan Rea triunfa en Misano bajo la lluvia, y Bautista acaba tercero

Redacción Deportes, 22 jun (EFE).- El británico Jonathan Rea se hizo con la victoria en el GP de Misano de superbikes, por delante de su compatriota Tomy Sykes y del español Alvaro Bautista, líder del mundial, aunque ahora con tan solo 32 puntos de ventaja.

La lluvia fue protagonista en esta carrera que comenzó 20 minutos después del horario previsto y que después de tres vueltas fue suspendida porque el asfalto permanecía mojado.

Rea, que había logrado por la mañana la Superpole, logró la victoria y su triunfo 74 en el Mundial, tercero de la temporada, en un mismo circuito en el que había ganado hace diez años.

Otro español, Jordi Torres, acabó undécimo y Hector Barberá vigésimo cuarto.

"Ha sido una carrera difícil porque primero hemos salido y luego hemos vuelto a parar. Las condiciones eran difíciles, y para mí era la primera vez en estas circunstancias. Había que entender las condiciones de la pista", dijo Bautista, que había salido quinto.

"Luego me he relajado y he empezado a rodar más rápido. Pero lo importante era sumar puntos y por eso estoy contento", añadió el español.