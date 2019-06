Javier Gómez Noya buscará su primer título europeo en Dinamarca

Madrid, 22 jun (EFE).- El triatleta español Javier Gómez Noya, dos veces campeón mundial de Medio Ironman (70.3), intentará este domingo conseguir su primer título europeo sobre la distancia en Elsinore (Dinamarca)

El gallego ha decidido hacer este triatlón a pesar de la cercanía en fechas a las siguientes citas de las Series Mundiales, a las que ha regresado con buenos resultados.

"La distancia Medio Ironman me gusta mucho y Niza en septiembre es uno de mis grandes objetivos de la temporada. Por tanto me apetecía hacer otro de la distancia antes y éste me parece muy atractivo. Es cierto que luego tengo seguidos los triatlones de Montreal y Hamburgo en distancia Sprint, pero en éste de Dinamarca que por hacerlo bien y voy muy motivado", comentó en un comunicado.

Tras este tríptico, en principio no volverá a competir hasta mediados de agosto, en el triatlón test de Tokio donde además de conocer los recorridos olímpicos habrá plazas de clasificación directa para la gran cita de 2020.

El Medio Ironman de Elsinore (cuya denominación oficial es Ironman 70.3 European Championships) empezará a las 8:30 del domingo para la categoría elite masculina, en la que hay unos 40 inscritos entre los que también están los españoles Pablo Dapena -compañero de entrenamientos de Javier- y Eneko Llanos.

El recorrido de natación de 2km es en agua del mar pero dentro de los diques del puerto, a una sola vuelta pero con bastantes giros. Los 90 km de ciclismo son muy llanos, en recorrido a una sola vuelta, es sí con varios tramos ida-vuelta por la misma carretera y pasando cerca de la zona de salida-meta hacia el km 60. Y finalmente a pie los 21km son en tres vueltas, también bastante llanos y con muchos puntos donde poder controlar las diferencias con los rivales.