Feliciano López apunta a repetir el hito de Sampras en 1999

Londres, 22 jun (EFE).- El español Feliciano López tiene ante si la posibilidad de repetir la actuación del estadounidense Pete Sampras en 1999, cuando se alzó con el título en Queen's partiendo como invitado.

Feliciano, de 37 años, recibió una invitación para Queen's, debido a que su bajo ránking, comenzó la semana en el puesto 113 del mismo, no le permitía entrar directamente.

El español ha respondido llegando a la final y apuntando a un trofeo que ya conquistó en 2017, el que él mismo denominó como el más especial de su carrera.

El último en lograr una proeza así fue Pete Sampras, catorce veces ganador de Grand Slam, pero en unas circunstancias diferentes.

Sampras no recibió la invitación porque su ránking no le permitiese estar en el cuadro -era el número uno del mundo-, si no que le pidió al torneo que le guardaran una invitación por si conseguía profundizar en Roland Garros, el gran lunar de su carrera.

Una precipitada derrota en segunda ronda hizo llegar a Sampras como invitado a Queen's, donde se alzó con el título tras una intensa final ante el local Tim Henman.

Feliciano estará ante la oportunidad de repetir el logro este domingo, cuando se mida al francés Gilles Simon, jugador al que ha vencido en las cuatro ocasiones que se han enfrentado en hierba y que, además, llega tras cuatro encuentros consecutivos a tres sets.

De conseguir el trofeo, Feliciano escalaría hasta el puesto 53 del ránking, lo que supone un salto de 60 posiciones respecto al escalón 113 en el que arrancó la semana.

Esta final llega después de que el torneo de Wimbledon, en el que Feliciano ha sido en tres ocasiones cuartofinalista, le haya otorgado también una invitación. Ahí la tarea de repetir la hazaña de Goran Ivanisevic, cuando ganó como 'wild card' en 2001, parece más complicada.