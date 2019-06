Domingo, 23 de junio de 2019

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 11154669, 11253730 y otros)

SECTOR INMOBILIARIO -Madrid- España es el tercer país europeo con mayor número de centros de alquiler de trasteros, por detrás de Reino Unido y Francia, y acumula más de 470 espacios en 150 ciudades, un incremento potenciado por el encarecimiento de la vivienda, según la Asociación Española de Self Storage.

CIRUGÍA ROBOT -Elche (Alicante)- El Hospital del Vinalopó de Elche ha incorporado una brazo robótico al servicio de cirugía torácica que se controla por la voz y que, además de ayudar y llevar la cámara en este tipo de intervenciones, aporta mayor seguridad, precisión y agilidad en el quirófano.

LITERATURA CORRESPONDENCIA -Barcelona- La editorial Destino publica la correspondencia que entre los años 1950 y 1960 mantuvieron el escritor Josep Pla y el historiador Jaume Vicens Vives, en la que se puede ver, según el editor Jordi Cornudella, la forma "intensa" en la que "trabajaron para preparar el escenario del postfranquismo.

TURISMO GASTRONOMÍA -San Sebastián- La "Guía para el desarrollo del turismo gastronómico" elaborada por la Organización Mundial del Turismo y el Basque Culinary Center de San Sebastián constituye una "hoja de ruta" para ayudar a los países o regiones que quieren impulsarse como destino gastronómico.

CÍENCIA FÍSICA -Barcelona- La doctora en Física Teórica por la Universidad de Frankfurt, Sabine Hossenfelder, afirma, en una entrevista con Efe, que "la física está en crisis" porque los físicos apenas han avanzado nada en los últimos cien años y porque la física y las matemáticas que se enseñan en las escuelas está alejada de la realidad.

MUJERES FEMINISMO -Zaragoza- Biola Javierre dirige el instituto de investigación contra la leucemia Josep Carreras y fue premiada en marzo por el programa L'Oreal Unesco for Women in Science, un reconocimiento que implica la necesidad de fomentar la igualdad en su campo, donde asegura que no existe, por lo que, en una entrevista con Efe, insta a las científicas a aprender a vender mejor sus logros.

ORGULLO HISTORIA -Málaga- El Pasaje Begoña, situado en el municipio malagueño de Torremolinos y considerado "el Stonewall español" por sus similitudes históricas con la cuna del movimiento por la igualdad en Estados Unidos, ha comenzado una nueva vida gracias a la comunidad LGTBI local tras décadas de abandono. Por Demófilo Peláez.

ORGULLO RESIDENCIA -Madrid- Conocido por el apodo de "la gringa" en el barrio madrileño de Lavapiés, donde vive, el profesor de inglés David Clayton, de 65 años, superó un cáncer de próstata que podría haberle causado la muerte. Con una salud cada vez más frágil, centra todas sus esperanzas en la futura residencia para ancianos de la comunidad LGTBI. Por Luis Lima.

DESPOBLACIÓN HUESCA -Zaragoza- Con un juego de palabras, Loporvenir, y un programa de futuro, los vecinos de Loporzano (Huesca) se presentaron a las elecciones con un proyecto que comenzó a germinar al amparo del movimiento de la España Vaciada y se han hecho con las riendas de este municipio de apenas 520 habitantes. Por Marta Salguero.

ALGA INVASORA -Tarifa (Cádiz)- "Rugulopterix okamurae" es el nombre de un alga invasora que se ha convertido en pesadilla para el Estrecho de Gibraltar. De origen asiático, su rápida reproducción no sólo escalda los bosques marinos; también malogra las redes de los pescadores y puede convertir en repugnante un paseo por playas otrora paradisiacas. Por Isabel Laguna.

TECNOLOGÍA NIÑOS -Zaragoza- Una familia de simpáticos robots, ?The ifs?, hace posible a través de un sencillo juego que niños y niñas de solo 3 años aprendan cómo funciona el código binario de la mano de los colores, los sonidos de los animales, la música y la comunicación. Por Rebeca Oliva.

CULTURA MÚSICA -Mérida- No vuelven "a cruzar el río", pues nunca lo cruzaron y siempre se han mantenido en la música, ni tampoco se descalzaron; el hecho es que, diez años después de su último concierto, Tam Tam Go! regresa a los escenarios. Por Alberto Santacruz.

