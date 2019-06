Una concentración le dice al PSN que "Navarra no se vende"

Pamplona, 22 jun (EFE).- Una concentración convocada por Vecinos de Paz y Desolvidar ha rechazado los pactos del PSN con Geroa Bai, Podemos e I-E y le ha recordado a la secretaria general de los socialistas, María Chivite, que "Navarra no se vende".

En declaraciones a los periodista, Pachi Mendiburu, de Desolvidar, ha considerado "una marranada" que el PSN no pacte con fuerzas constitucionalistas, que son el bloque mayoritario en Parlamento foral, aunque ha disculpado que Navarra Suma se haya desvinculado de la convocatoria "porque tiene esperanza de que todavía Chivite, si sale mal lo otro..."

"Lo que hemos ganado en las urnas nos lo están quitando en los despachos", ha dicho, y ha asegurado que mantendrán las movilizaciones frente al gobierno de progreso y plural que pretende Chivite.

Por su parte el concejal Silvestre Zubitur, único edil de Navarra Suma el Leitza y único cargo electo de la plataforma formada por UPN, PP y Ciudadanos en el acto de esta tarde, ha considerado que tendrían que haber acudido a la concentración.

Zubitur se ha mostrado además convencido de que hay un acuerdo con EH Bildu aunque no se diga y ha lamentado "que la democracia se utilice para unirse partidos que no tienen casi nada en común y desbancar al partido que ha ganado".

Tras unos minutos de concentración, como portavoz de Vecinos de Paz, Maribel Vals ha leído un comunicado en el que ha subrayado que es "una obligación cívica alzar la voz ante la actuación del PSN", antes junto a ellos frente a las "imposiciones" nacionalistas.

"Que su actuación sea legal no quiere decir que sea legítima y moral en un partido que se proclama constitucionalista y navarro", ha señalado, y calificado de "inmoralidad repugnante" que EH Bildu esté en las instituciones cuando "no condenan la barbarie etarra", por lo que ha pedido al PSN "que rectifique" y "no traicione" ni a las víctimas ni a la ciudadanía.