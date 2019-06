Colau ofrece a Collboni ser primer teniente de alcalde en gobierno coalición

Barcelona, 22 jun (EFE).- La alcaldesa de Barcelona Ada Colau, que negocia con el PSC un pacto de gobierno para el nuevo mandato municipal, ha ofrecido este sábado al socialista Jaume Collboni un pacto de gobierno de coalición por el que él seria el primer teniente de alcalde.

El Periódico ha avanzado en su edición digital una entrevista con Colau en la que la alcaldesa descarta la opción de que Collboni sea vicealcalde y plantea que asuma la primera tenencia de alcaldía de "un gobierno de dieciocho concejales, no de dos gobiernos".

Colau, que con BComú obtuvo en las elecciones municipales diez concejales, fue reelegida alcaldesa el pasado día 15 con los votos a favor del PSC, que cuenta con ocho concejales, y tres de ediles de la plataforma que lideraba Manuel Valls.

La alcaldesa adelanta que la próxima semana se intensificarán las negociaciones con el PSC para conformar el nuevo gobierno, en el que descarta un vicealcalde.

"Han salido muchos nombres -dice Colau-. Creo que no hay que inventar cargos que no existen en la normativa. No estaría claro ni qué competencias tendría. Y si en el mandato anterior, con cuatro concejales, Collboni era segundo teniente de alcalde, con ocho creo que es lógico que se plantee la primera tenencia de alcaldía. Me parece razonable y de sentido común".

Reconoce Colau que, para gobernar, necesitará todavía el apoyo puntual de otros tres concejales, y no descarta que ERC pueda modificar su negativa a apoyarla.

"Hemos denunciando la judicialización, las cargas del 1-O, y siempre se nos ha tratado de débiles, de no haber actuado lo suficiente. Maragall lo situó en el centro de su campaña. En la investidura él dijo: ?No nos tiendan la mano?. Entiendo que fue un día difícil, pero superado ese momento hemos de recordar que estamos aquí para gobernar la ciudad en beneficio de la gente. Y viendo nuestros programas es evidente que ERC, el PSC y nosotros deberíamos llegar a acuerdos", agrega.

Respecto de los insultos "machistas" de que fueron objeto ella y sus concejalas por el apoyo de concejales de Manuel Valls, Colau sostiene que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, debería haberlos condenado.

Colau relata que las mujeres de ERC los condenaron y subraya que, a su juicio, el republicano Ernest Maragall "se equivocó" cuando les restó importancia.

La alcaldesa argumenta que ha vuelto a colgar un lazo amarillo en favor de los políticos presos "por coherencia", pero evita pronunciarse sobre si participará en una eventual manifestación convocada por el presidente Quim Torra tras la sentencia pública del "procés".