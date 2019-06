Viernes, 21 de junio de 2019

SENTENCIA MANADA -Madrid- El Tribunal Supremo celebra una vista pública para deliberar los recursos de casación presentados contra la sentencia que confirmó la pena de nueve años de prisión para los cinco miembros de La Manada por abuso sexual de una joven madrileña en los Sanfermines de Pamplona de 2016.

- Reforma del código penal.

- El rechazo de la sociedad a la sentencia.

- Otras sentencias sobre casos de delitos sexuales.

- Cronología.

SÁNCHEZ INVESTIDURA -Madrid- Mariano Rajoy ha sido una de las últimas voces que ha pedido un acuerdo amplio para la investidura de Pedro Sánchez que permita un Gobierno estable y "lo más centrado posible" aunque, de momento, ni Pablo Casado ni Albert Rivera parecen dispuestos a sumarse a esa "gran coalición" con el PSOE.

CORTES CASTILLA Y LEÓN -Valladolid-. Las Cortes de Castilla y León se reúnen en sesión constitutiva, en la que los 81 procuradores electos jurarán o prometerán acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía para adquirir la condición plena como parlamentarios, además de elegir a los miembros de la Mesa, en una Cámara que previsiblemente presidirá Luis Fuentes de Ciudadanos.

CASO BÁRCENAS -Madrid- Prosigue el juicio por el borrado de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas con la declaración de varios testigos, entre ellos el entonces director del diario El Mundo y ahora de El Español, Pedro J. Ramírez.

ENFERMERA JUICIO -Madrid- Concluye con los informes definitivos de las partes y el turno de última palabra el juicio con jurado popular a la auxiliar del Hospital de Alcalá de Henares (Madrid) acusada de matar a dos ancianas inyectándoles aire en las venas

DROGAS ADICCIONES -Madrid- Presentación del Informe 2018 sobre el perfil de las personas adictas que acudieron a Proyecto Hombre, donde en 2017 fueron atendidos un 80 % de hombres frente al 20 % de mujeres, ya que estas suelen pedir ayuda para rehabilitarse más tarde, más solas y con la salud más deteriorada.

VIOLENCIA MACHISTA (SERIE ESPECIAL)

ENTREVISTA -Madrid- El maltrato noquea y anestesia a las mujeres que lo sufren, pero cuando avanzan en su proceso de recuperación y consiguen reconocerse como víctimas sienten, "ya sin anestesia", un profundo dolor y mucho miedo, explica a Efe la psicóloga Vanesa Céspedes, que nos muestra las fases hacia esa nueva vida.

REHABILITACIÓN -Madrid- El abordaje de la rehabilitación de los maltratadores es la vertiente más incómoda de la lucha contra la violencia de género, pero los programas de intervención psicológica con agresores en España son efectivos y han demostrado que reducen su tasa de reincidencia.

PACTO -Madrid- Hace un año y medio vio la luz el Pacto de Estado contra la Violencia de Género; desde entonces, la cuarta parte de sus 290 medidas ya se han cumplido y algo más de la mitad están en proceso; el resto aguarda en su mayoría a que se reactiven las Cortes y se conformen los distintos gobiernos para poder arrancar.

AZKENA ROCK -Vitoria- El Azkena Rock de Vitoria arranca la decimoctava edición con dos actuaciones principales, la de los estadounidenses Stray Cats, banda que ofrece su único concierto en España en su seductora gira con motivo de su 40 aniversario, y la de los psicodélicos B-52s, un cuarteto americano de rock alternativo.

CRISTÓBAL COLÓN -Toledo- El 3 de agosto de 1492 Cristóbal Colón salió de España con destino a las Indias, un viaje del que se informa en una carta inédita que, más de 5 siglos después, se ha localizado en el Archivo Histórico de la Nobleza en Toledo, acompañada de un documento sobre los reinos de Castilla y Portugal.

TIEMPO CALOR -Madrid- Tras el paso de varios frentes, que dejarán este viernes fuertes precipitaciones y tormentas en el tercio norte peninsular, vuelve la estabilidad el fin de semana, en que las temperaturas se recuperan en todas las regiones y alcanzan valores veraniegos, cercanos a los 35 grados en la mitad sur.

ENTREVISTA

MÚSICA FLAMENCO -Madrid- Dice Rancapino que su nieta Esmeralda, de 12 años, tiene "una vieja dentro" y todos los "quejíos" del cante gitano. La precoz cantaora debuta el sábado en Suma Flamenca con el estreno absoluto de su primer espectáculo: "me gusta más bailar, pero no se me da tan bien", dice en una entrevista con EFE.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Palacio de la Moncloa

10:00h.- Madrid.- COMUNICACIÓN REVISTAS.- Felipe VI recibe en audiencia al consejero delegado global del Grupo Condé Nast, Roger Lynch. (foto). Palacio de La Zarzuela

10:30h.- Badajoz.- DEFENSA LETONIA.- Acto oficial de despedida de los militares de la Brigada "Extremadura" XI que forman parte del Contingente Enhance Forward Presence (eFP) V con destino a Letonia, al que asisten, entre otras autoridades, la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco. (foto). Base General Menacho

11:00h.- Madrid.- ESPAÑA MÓNACO.- El rey recibe al príncipe Alberto de Mónaco en el Palacio de la Zarzuela (foto). Palacio de la Zarzuela

11:00h.- Santander .- RAFAEL DE LA SIERRA.- El Parlamento de Cantabria acoge la capilla ardiente de quien fuera su presidente, el cofundador del PRC, Rafael de la Sierra, fallecido a los 70 años (foto). Parlamento .- La capilla ardiente estará abierta hasta las 14.00 horas y al inicio acuden el presidente cántabro en funciones, Miguel Ángel Revilla, y la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, además de algunos consejeros

11:00h.- Valladolid.- CORTES CASTILLA Y LEÓN.- Las Cortes de Castilla y León se reúnen en sesión constitutiva, en la que los 81 procuradores electos jurarán o prometerán acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía para adquirir la condición plena como parlamentarios, además de elegir a los miembros de la Mesa, en una Cámara que previsiblemente presidirá el integrante de Ciudadanos Luis Fuentes. (foto) (vídeo). Cortes de Castilla y Léon. Hemiciclo

11:00h.- Madrid.- CONGRESO PODEMOS.- Reunión del Grupo Parlamentario Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Comú con María del Carmen Almendras, viceministra de Relaciones Exteriores de Bolivia. Congreso de los Diputados. Sala Constitucional

11:30h.- Madrid .- PARTIDOS MEDIO AMBIENTE.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y los diputados de Unidas Podemos Ione Belarra, Juantxo López de Uralde (Equo) y Eva García (IU) se reúnen con representantes de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF.. Congreso de los Diputados. Sala Argüelles

12:00h.- Madrid.- EXTERIORES CEPAL.- El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, celebra un encuentro con la presidenta de la Comisión Económica para América Latina, Alicia Bárcena.

12:45h.- Madrid .- EXTERIORES MINISTRO.- El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, presenta los "Cuadernos de Santa Cruz" una publicación sobre la posición de España en asuntos internacionales (foto). Palacio de Santa cruz

JUSTICIA E INTERIOR

.- Madrid.- SENTENCIA MANADA.- El Tribunal Supremo celebra una vista pública para deliberar los recursos de casación presentados contra la sentencia que confirmó la pena de nueve años de prisión para los cinco miembros de La Manada por abuso sexual de una joven madrileña en los Sanfermines de Pamplona de 2016. Tribunal Supremo

09:30h.- Valladolid.- ESTAFA ATAÚDES.- Cuatro testigos declaran ante el Juzgado, dentro de las diligencias abiertas por la supuesta comisión de delitos continuados de estafa y falsedad, contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal en el Grupo Funerario El Salvador de Valladolid, sobre el que se investiga si se cambiaron unos ataúdes por otros antes de las incineraciones para revenderlos. Edificio de los Juzgados. Calle Angustias.

10:00h.- Madrid.- CASO EMARSA.- Tercera jornada del juicio de una pieza del caso Emarsa en la que cuatro empresarios se enfrentan a 5 años de cárcel por haber blanqueado 690.000 euros presuntamente sustraídos de la empresa pública valenciana. Audiencia Nacional

10:00h.- Madrid.- ENFERMERA JUICIO.- Concluye con los informes definitivos de las partes y el turno de última palabra el juicio con jurado popular a la auxiliar del Hospital de Alcalá de Henares (Madrid) acusada de matar a dos ancianas inyectándoles aire en las venas. Audiencia Provincial de Madrid

10:00h.- Madrid.- POLICÍA SINDICATOS.- El sindicato Jupol, ganador de las elecciones sindicales al Consejo de la Policía Nacional, analiza el resultado de los comicios y explica sus reivindicaciones una vez se constituya el órgano de representación.. Avenida Concha Espina, 8-2ºizquierda

10:00h.- Madrid.- CASO BÁRCENAS.- Prosigue el juicio por el borrado de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas con la declaración de varios testigos, entre ellos el entonces director del diario El Mundo y ahora de El Español, Pedro J. Ramírez. Juzgado de lo Penal, 31. C/Albarracín

10:30h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- El Instituto de Seguridad y Cultura presenta el informe "La amenaza de los retornados del Estado Islámico: una preocupación para España y para la Unión Europea", escrito por Carlos Echeverría Jesús, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED. Asociación de la Prensa de Madrid (Juan Bravo, 6)

11:00h.- Madrid.- VIOLENCIA SEXUAL.- La Federación de Mujeres Progresistas presenta la campaña "Cortando con la violencia sexual". Sala Equis, C/Duque de Alba, 4

12:30h.- Madrid.- JUSTICIA UE.- El presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Koen Lenaerts, pronuncia una conferencia durante el acto de constitución de las redes de cooperación judicial internacional del Consejo General del Poder Judicial tras la aprobación del Reglamento 1/2018 sobre auxilio judicial internacional. Sede del CGPJ. C/ Marques de la Ensenada, 8

19:00h.- Madrid.- SENTENCIA MANADA.- Organizaciones feministas de Madrid han convocado una concentración bajo el lema ¡Basta ya de justicia patriarcal! frente al Tribunal Supremo en el día que celebra la vista de los recursos contra la sentencia de la Audiencia de Navarra que condenó a 9 años de cárcel a los cinco miembros de la Manada por un delito de abuso y no de agresión sexual a un joven en los sanfermines de 2016. Plaza de la Villa de París.

SOCIEDAD

.- Mallorca.- BIODIVERSIDAD POSIDONIA.- Viaje 'Bosque Marino de Red Eléctrica' para replantar posidonia en Pollensa (Baleares). Bahía de Pollensa.

09:00h.- Madrid.- SANIDAD INMIGRACIÓN.- VI Jornada Europea del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) sobre retos y orientaciones de la profesión y del sector sanitario en la UE que aborda la nueva situación sociodemográfica en la Unión Europea derivada de los movimientos migratorios. Pza Cortes, 11

09:45h.- Madrid.- COMUNICACIÓN INFANCIA.- Aldeas Infantiles SOS y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) presentan el informe "La infancia vulnerable en los medios de comunicación", relativo al año 2018. APM, C/Juan Bravo, 6

10:00h.- Madrid.- DEFENSORAS MEDIOAMBIENTALES.- La ong Alianza por la Solidaridad presenta un informe sobre la situación de los defensores de los derechos medioambientales en el mundo dentro de su campaña DesTieRRRadas, que busca visibilizar la vulneración de los Derechos Humanos de estas personas por su defensa de la tierra, el agua y otros recursos. La campaña se presentará también en Bruselas el 19 de junio en los European Development Days 2019. Sede de Alianza por la Solidaridad: C/ Jaén, 13-bajo

11:00h.- Madrid .- DROGAS ADICCIONES .- Presentación del Informe 2018 sobre el perfil de las personas adictas que acudieron a Proyecto Hombre, donde en 2017 fueron atendidos un 80 % de hombres frente al 20 % de mujeres, ya que estas suelen pedir ayuda para rehabilitarse más tarde, más solas y con la salud más deteriorada.. CaixaForum. Paseo del Prado, 36. Aula 1. Planta 1

11:00h.- Madrid.- VIOLENCIA SEXUAL.- La Federación de Mujeres Progresistas presenta la campaña "Cortando con la violencia sexual". Sala Equis, C/Duque de Alba, 4

11:00h.- Barcelona.- CRIBADO NEONATAL.- El Departamento de Salud, el Servicio Catalán de la Salud y el Hospital Clínic hacen balance hoy de los 50 años del cribado neonatal que se hace a todos los bebés que nacen en esta comunidad para detectar de forma precoz enfermedades poco frecuentes que pueden comprometer su calidad de vida. Paraninfo Facultad de Medicina. C/Casanova, 143

11:00h.- Santiago de Compostela.- XACOBEO 2021.- El consejero de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, presenta en rueda de prensa la resolución de la convocatoria de proyectos O Teu Xacobeo, acompañado por la comisaria del Xacobeo 21, Cecilia Pereira. Museo de las Peregrinaciones

12:00h.- Madrid.- SOCIEDAD IGUALDAD.- Debate en el que se repasará la contribución de las mujeres reporteras de guerra al periodismo y las barreras que han tenido que superar, organizado por la Fundación Woman Forward y con la participación del ex ministro de Defensa Eduardo Serra. Fundación Rafael del Pino. Calle Rafael Calvo, 39

12:00h.- Madrid.- PREMIOS DISCAPACIDAD.- La reina Letizia preside la entrega de los Premios Discapnet de Fundación ONCE a las tecnologías accesibles junto a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo. (foto). Auditorio El Beatriz Madrid. C/ Ortega y Gasset, 29

12:00h.- Santiago de Compostela.- SALUD ANTICONCEPTIVO.- La Asociación de Afectadas por el método anticonceptivo Essure en Galicia da cuenta de las reclamaciones del colectivo al Servicio Gallego de Salud (Sergas) (foto). Casa das Asociacións do Benestar Social (Rúa Manuel María 6)

12:00h.- Burgos.- FESTIVIDAD CURPILLOS.- Celebración en Burgos la festividad del Curpillos, que aúna en torno al Monasterio de las Huelgas Reales las tradiciones militar, religiosa y popular. (foto). Monasterio de las Huelgas Reales.

12:30h.- Madrid.- EXPOSICIÓN AVIACIÓN.- Felipe VI inaugura la exposición "Volar!! 100 años de transporte aéreo" (foto). Círculo de Bellas Artes. C/ Alcalá, 42

17:00h.- Mérida.- JORNADAS SEXOLOGÍA.- La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, inaugura las II Jornadas Nacionales de Sexología, que bajo el lema "Sexualidades sanas y libres" aborda las actividades sexuales "lejos de toda violencia, explotación o coacción". (foto). Centro Cultural Alcazaba

17:00h.- Soria.- NUTRICIÓN CACAO.- El doctor Ramón Estruch, consultor senior en Medicina Interna del Hospital Clínic y presidente del comité científico del Observatorio del Cacao, ofrece una ponencia sobre "el consumo regular de cacao natural y salud: últimas evidencias científicas", dentro de la XXVIII Reunión de la Sociedad Española de Nutrición (SEN). (foto). Centro cultural Palacio de la Audiencia. Soria

17:30h.- Madrid.- CAMBIO CLIMÁTICO.- Sentada por los Polos frente al Congreso de los Diputados de Fridays For Future Madrid.

18:00h.- Barcelona.- UNIVERSIDAD RAMON LLULL.- Más de 6.000 personas participan en el Palacio San Jordi en el acto de graduación de 1º.023 nuevos graduados de la Facultad Blanquerna, cuyo padrino será Federico Mayor Zaragoza. Palacio San Jordi

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

.- Madrid.- DÍA MÚSICA.- Día Internacional de la Música

.- Vitoria .- AZKENA ROCK .- Los estadounidenses Stray Cats, que ofrecen su único concierto en España en su gira mundial por su 40 aniversario, y los psicodélicos B-52s, un cuarteto americano de rock alternativo, actúan en la primera jornada de la decimoctava edición del Azkena Rock de Vitoria. (foto). Recinto de Mendizabala .- A las 21.45 horas Stray Cats y a las 00.40 horas The B-52s

11:00h.- Madrid.- MUSEO PRADO.- El Museo del Prado presenta "Velázquez, Rembrandt, Vermeer. Miradas afines", un ambicioso proyecto que, con la colaboración especial del Rijksmuseum de Ámsterdam, se dedica a la pintura holandesa y española de finales del siglo XVI y del siglo XVII. Museo Prado

11:30h.- Madrid.- MADRID FASHION WEEK.- La directora de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Charo Izquierdo, presenta esta mañana el calendario de la 70 edición de la pasarela madrileña que se celebrará durante los primeros días del mes de julio. Hotel OnlyYou Atocha- Paseo Infanta Isabel, 13

11:45h.- Barcelona.- TEATRO LLIURE.- El director del Teatro Lliure, Juan Carlos Martel, da a conocer la programación del primer semestre de la próxima temporada del teatro público barcelonés, entre los meses de septiembre y de enero del próximo año. Teatro Lliure de Montjuïc.

12:00h.- Madrid.- MÚSICA DANZA.- Presentación de "Zarzuela en danza", un espectáculo que mezcla el castizo género musical con el baile y que recorre las escenas más recordadas de la zarzuela. Teatro de la Zarzuela

12:30h.- Valladolid.- ARTE CONTEMPORÁNEO.- Tres artistas presenta su obra a través de sendas exposiciones en el Museo de Arte Contemporáneo Español Patio Herreriano: Irene de Andrés ("Donde nada ocurre"), Mercedes Mangrané ("Asir") y Elena Aitzkoa ("Zarza Corazón"), a quienes acompaña el director del centro, Javier Hontoria. (foto). Museo de Arte Contemporáneo Español Patio Herreriano

17:00h.- Alicante.- FIESTAS HOGUERAS.- Se falla el premio de categoría especial de las Hogueras de Alicante, monumento que es visitado por el president de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde de la ciudad, Luis Barcala. (foto)

19:00h.- Granada.- TOROS CORPUS.- Morante de la Puebla, Julián López "El Juli" y David Fandila "El Fandi" hacen el paseíllo en la segunda de la Feria del Corpus de Granada, con toros de los tres hierros de la familia Matilla (Hermanos García Jiménez, Olga Jiménez y Peña de Francia). Plaza de toros de Granada (Calle Dr. Oloriz, 25, 18012 Granada).

19:00h.- Barcelona.- CRYPTSHOW FESTIVAL.- Cryptshow Festival presenta su programación, que incluye un nuevo certamen literario. Hemp Museum

AGENDA DEL GOBIERNO

Presidente del Gobierno

09:30 h. Participa en la reunión de la Cumbre del Euro, en Bruselas.

12:45 h. Comparece ante los medios de comunicación.

Consejo de Ministros

09:00 h. La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad preside la reunión del Consejo de Ministros, en el Complejo de La Moncloa.

Asisten todos los ministros del Gobierno, excepto el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

13:00 h. Interviene en la presentación de los "Papeles de Santa Cruz", en el Palacio de Santa Cruz.

Ministro del Interior

---------------------

20:00 h. Asiste a la Gala Conmemorativa del 40 aniversario de la incorporación de la mujer a la Policía, en el Palacio de Cibeles.

Ministro de Fomento

-------------------

12:30 h. Acompaña a S.M. el Rey en el acto de inauguración de la exposición fotográfica "Volar!! 100 años en el cielo", organizada por el Ministerio de Fomento a través de la Fundación ENAIRE en el Círculo de Bellas Artes (C/ Alcalá, 42).

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

---------------------------------------------

09:30 h. Asiste a la III Conferencia Ministerial de Agricultura África-Unión Europea, que se celebra en la sede de la FAO (Viale delle Terme di Caracalla), en Roma (Italia).

12:00 h. Atiende a los medios de comunicación, en la sede de la FAO en Roma.

Ministro de Cultura y Deporte

-----------------------------

19:00 h. Asiste al ciclo de conferencias sobre Hernán Cortés en la Real Academia de Historia (C/ del León, 21).

Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

-----------------------------------------------

17:00 h. Inaugura las II Jornadas Nacionales de Sexología, en el Centro Cultural Alcazaba (C/ John Lennon, 5), en Mérida (Badajoz).

Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades

-----------------------------------------------

19:15 h. Clausura el Curso de Verano sobre herramientas digitales y desinformación de la Cátedra de Transparencia y Gestión de Datos de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), en Xàbia (Alicante).

