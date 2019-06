De la Vega pide más mujeres en la Justicia para un mejor funcionamiento

Melilla, 21 jun (EFE).- La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, ha abogado hoy por que haya más mujeres en la Justicia y sus tribunales, porque considera que son "muy sensibles" a las cuestiones que necesita esta administración para un mejor funcionamiento.

A preguntas de los periodistas antes de su ponencia en las XXVI Jornadas de Derecho Enrique Ruiz-Vadillo que se están celebrando en Melilla, De la Vega ha considerado que para recuperar la confianza que la Justicia ha perdido por parte de la ciudadanía "hay que trabajar desde dentro y desde las instituciones".

De la Vega se ha pronunciado de esta manera el mismo día que el Supremo ha sentenciado a 15 años de prisión por violación a los miembros de La Manada, modificando la calificación penal de la Audiencia y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que consideraron los hechos como un abuso sexual con prevalimiento.

"Cuando tienes confianza en tus instituciones las quieres, y cuando las quieres y las respetas, las cuidas, y todo eso contribuye a que todo funcione mejor. Y creo que las mujeres somos muy sensibles a eso. Más mujeres en la justicia, en los tribunales", ha reclamado De la Vega.

A su juicio, no todo el mundo ha perdido esa confianza en el Poder Judicial, pero considera que aquellos que sí la han perdido podría ser porque no se explican de manera suficiente las decisiones de los jueces o porque ha habido retraso que tampoco es razonable, aunque "son hechos que ocurren en vida diaria y por eso no hay que desconfiar".