Sábado, 22 de junio de 2019

LLOP -Madrid- Una educación basada en el respeto a la igualdad y en los principios de tolerancia es imprescindible para prevenir la violencia machista desde edades tempranas, asegura en una entrevista con Efe la exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, que aboga por intensificar las medidas preventivas contra esta lacra.

VÍCTIMAS -Madrid- "Un día ya lo vi todo muy mal, salí de mi casa corriendo con mis hijos, intentando no hacer ruido, era de noche, me fui a casa de mi hermana y me dijo que denunciara y yo di el paso. Aguanté hasta que aguanté", así describe a Efe Luisa, víctima de violencia machista, el primer día de su nueva vida.

VÍCTIMAS -Madrid- Rocío se siente afortunada porque vive ajena a la violencia, han pasado ya tres años desde su "escapada" del maltrato continuado del que fuera su marido, y aunque aún siente el peso de lo sufrido se esfuerza por abrirse paso sin estigmas porque no le gusta arrastrar el papel de víctima, según relata a Efe.

MENORES -Madrid- La violencia machista tiene secuelas múltiples y "devastadoras" para los menores que crecen en un entorno de agresiones: los psicólogos inciden en que un agresor no puede ser un buen padre porque el maltrato a la madre siempre implica una agresión que afecta al desarrollo de los niños.

EDUCACIÓN OPOSICIONES -Madrid- Alrededor de 200.000 maestros y profesores interinos o recién licenciados se examinan este sábado para optar a una de las 30.562 plazas de funcionarios docentes que se han ofertado en toda España (el País Vasco las hizo la semana pasada), la convocatoria más grande de los últimos diez años.

AZKENA ROCK -Vitoria- El Azkena Rock Festival de Vitoria celebra su segunda jornada con las actuaciones principales de la banda de Chicago Wilco y de los ingleses The Cult, que celebran el 30 aniversario de "Sonic Temple", el disco que les catapultó.

LUIS FONSI -Toledo- Luis Fonsi ofrece en Toledo el primer concierto en España de su gira "Vida World Tour 2019".

TOROS JOSÉ TOMÁS -Granada- Después de un año inactivo, el torero José Tomás reaparece en Granada en el que será, por ahora, su único paseíllo de la temporada, que ya se ha convertido en el gran acontecimiento taurino del año con el cartel de "no hay billetes" colgado desde el primer día en que salieron a la venta los abonos.

EDDIE VEDDER -Madrid- Eddie Vedder, carismático líder y vocalista de Pearl Jam, ofrece en Madrid el primero de los dos conciertos programados en España dentro de una gira en solitario por Europa, con atención a la BSO que compuso para la película "Into the wild", nominado al Grammy al mejor álbum folclórico. Por Javier Herrero.

DESPOBLACIÓN HUESCA -Zaragoza- Con un juego de palabras, Loporvenir, y un programa de futuro, los vecinos de Loporzano (Huesca) se presentaron a las elecciones con un proyecto que comenzó a germinar al amparo del movimiento de la España Vaciada y se han hecho con las riendas de este municipio de apenas 520 habitantes con el propósito de mantener vivo el pueblo. Por Marta Salguero.

LITERATURA BAROJA -Teruel- Pío Baroja quedó profundamente impresionado por el pueblo de Mirambel (Teruel) cuando lo visitó en 1930, tanto que le dedicó un libro, "La venta de Mirambel", que ahora ve la luz en una nueva edición promovida por un descendiente del autor. Por Elisa Alegre.

ALBERTO CHICOTE -Madrid- Pionero de la cocina fusión en España y fenómeno de la televisión, Alberto Chicote cumple 50 años este domingo y sigue reinventándose con proyectos como "¿Te lo vas a comer?", un programa que le destapa como investigador y en el que denuncia la mala alimentación de los comedores colectivos en España.

SOCIOLOGÍA OBESIDAD -Barcelona- La fundadora de la plataforma 'Stop Gordofobia', Magdalena Piñeyro, denuncia, en una entrevista con Efe, que la sociedad desprecia a las personas gordas porque "las considera enfermas" y reivindica la autoestima de estas personas "que debe ser un bien social".

CRISIS CLIMÁTICA -Madrid- La ciencia pide "a gritos" revertir de forma urgente la crisis climática, un problema mundial "cuyos efectos pueden llegar a ser mucho peores de lo que se creía inicialmente", afirma en una entrevista con Efe el director para Cambio Climático del Banco Mundial, John Roome.

GIORGIO MORODER -Madrid- Los intereses actuales de Giorgio Moroder, padre de la música disco, tres veces ganador del Oscar y creador de icónicas canciones de la historia, están a sus casi 80 años más cerca de las mesas de DJ que de los estudios de grabación, según cuenta a Efe en una charla ante su visita a España.

