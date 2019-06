Macron espera que el próximo "premier" británico sea tan "decente" como May

Bruselas, 21 jun (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, manifestó este viernes su esperanza de que el próximo primer ministro del Reino Unido tenga "la misma decencia" que la "premier" actualmente en funciones, Theresa May.

"No sé quién vendrá después, no me quiero inmiscuir en la vida política interna británica, pero espero que tenga la misma decencia y el mismo espíritu de seriedad y responsabilidad que ella ha tenido", declaró el mandatario durante una rueda de prensa posterior a la cumbre celebrada en Bruselas el jueves y viernes, en la que trataron brevemente el estado del proceso de retirada del Reino Unido de la Unión Europea.

Añadió que May nunca ha buscado bloquear el club comunitario ni ha "tomado como rehén" la discusión sobre el futuro de la UE, pese a los desacuerdos entre Londres y Bruselas durante la negociación del "brexit".

En ese sentido, afirmó que la mandataria condujo las conversaciones sobre la salida británica "con una formidable lealtad y respeto".

"Añoramos a Theresa May porque añoramos su país", constató.

Tras ser incapaz de lograr que la Cámara de los Comunes respaldara el acuerdo de salida negociado entre el Gobierno del Reino Unido y la Comisión Europea, May dimitió como primera ministra el pasado 7 de junio.

Así, se puso en marcha el proceso para sustituirla como líder del Partido Conservador y, en consecuencia, como "premier".

En esa carrera por la jefatura del Ejecutivo británico ya han sido eliminados todos los aspirantes salvo el actual ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Jeremy Hunt, y el gran favorito para hacerse con el poder, el exalcalde de Londres Boris Johnson.

Johnson se impuso con holgura en la primera fase de las primarias del Partido Conservador, al recibir el apoyo de 160 de los 313 diputados "tories", y es el claro favorito en las encuestas para imponerse en la votación por correo que se iniciará hoy entre los 160.000 afiliados conservadores.

El político, que también fue titular de la cartera de Exteriores en el Gobierno de Theresa May, es un acérrimo crítico de la Unión Europea y ha prometido que, si se convierte en primer ministro, ejecutará el "brexit" el próximo 31 de octubre, con o sin acuerdo con Bruselas.