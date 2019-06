Jupol avisa: los policías volverán a la calle si no reciben otros 300 euros

Madrid, 21 jun (EFE).- El sindicato policial Jupol, triunfador de las elecciones al Consejo de la Policía, asegura que su prioridad sigue siendo la equiparación salarial "real" de los agentes con los mossos mediante otros 300 euros mensuales de media en sus nóminas y advierte de que de no lograrlo volverán a salir a la calle.

"Pedimos lo mismo que pedíamos hace dos años y si el Gobierno no accede a las peticiones salariales habrá más movilizaciones", deja claro el secretario general de Jupol, Pablo Pérez, en la primera rueda de prensa de la organización tras obtener el miércoles ocho de los catorce representantes de los sindicatos en el Consejo de la Policía.

Pérez ha insistido en que el acuerdo firmado por el resto de las organizaciones en marzo de 2018 con el Ministerio del Interior, dirigido entonces por Juan Ignacio Zoido (PP), es "insuficiente", pues se destinó una partida de 807 millones de euros hasta 2020 que no satisface esa igualdad salarial y mantiene la brecha en el suelo de un policía nacional y uno autonómico.

Jupol entiende que para llegar a esa meta, "principal objetivo" y el "futuro inmediato" de su acción sindical, es necesario que ese acuerdo se amplíe a cerca de 700 millones, es decir, según sus cálculos la "real" equiparación debía haber tenido una inversión inicial de unos 1.500 millones de euros.

La situación actual es que se han materializado dos incrementos que suponen una media de 380 euros más y queda pendiente un tercer y último aumento en 2020 que dejará una subida mensual bruta de 560 euros en las nóminas de los policías con respecto a principios de 2018.

Para Jupol este incremento incluye la subida a todos los funcionarios y está lejos de igualar el salario de un mosso. "Entendemos que faltan otros 300 euros mensuales".

Con esta bandera, el nuevo sindicato exigirá en el Consejo de la Policía, el órgano de negociación con Interior y que es paritario (hay 14 representantes sindicales y otros tantos de la Administración) que muestre el resultado de la auditoría que debe fijar si lo firmado en marzo de 2018 cumple con lo prometido.

Si no se llega a esa cuantía, pedirán que incluya en el tercer tramo y no dudarán en plantear conflicto colectivo permanente si Interior no se aviene a negociar.

Con todo Pablo Pérez lanza un mensaje de tranquilidad a los agentes que pueden ver peligrar el cobro de la última parte de lo prometido hasta ahora. "No vamos a poner en peligro esto, no vamos a paralizar el tercer tramo del acuerdo" ni tampoco, dicen, plantear ninguna medida de presión que pueda afectar al servicio público.

Pero añade: "Estamos luchando por una equiparación, no por un aumento de sueldo. A igual trabajo igual sueldo (...) Se ha engañado a la sociedad con el acuerdo".

Un pacto que aceptaron el resto de los sindicatos a los Jupol tiende la mano del diálogo para trabajar en la misma dirección "sin ningún cordón sanitario".

"Estamos contentos e ilusionados con el resultado, con los pies en la tierra y con responsabilidad de los más de 30.000 policías que confían en nosotros", destaca el portavoz y vocal por al escala básica que aprovecha para reiterar que el sindicato es "apolítico", que no tienen vinculación con ninguna partido, pero que con todos quieren hablar.